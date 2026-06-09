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Proyecto obligaría a conductores a pagar un nuevo seguro además del SOAT: ¿En qué consiste?

Los críticos advierten que podría representar un nuevo costo obligatorio para millones de conductores.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
11:42 a. m.
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Un proyecto de ley que inicialmente buscaba fortalecer la seguridad vial mediante un sistema de sanciones por puntos en las licencias de conducción desató controversia en el Congreso luego de que se incluyera un artículo que crearía un nuevo seguro obligatorio para los conductores del país.

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La alerta fue lanzada por Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por Bogotá, quien aseguró que la medida fue incorporada durante el cuarto y último debate de la iniciativa.

Según explicó, el nuevo seguro no estaría asociado al vehículo, sino directamente a la licencia de conducción.

¿Qué propone el polémico artículo incluido en el proyecto?

De acuerdo con Briceño, el artículo 37 de la iniciativa contempla la creación de un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Extracontractual para quienes tengan licencia de conducción vigente.

La principal diferencia frente a otros seguros existentes es que este no estaría ligado al automóvil o la motocicleta, sino a la licencia del conductor.

Según la advertencia del congresista, la obligación aplicaría incluso para personas que poseen licencia, pero que actualmente no utilizan vehículo o no conducen de manera habitual.

La medida podría impactar a cerca de 13 millones de personas, cifra que corresponde al número de ciudadanos con licencias registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

¿De dónde salió la propuesta?

La controversia se originó porque la iniciativa original tenía un objetivo diferente.

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El proyecto de ley 77 buscaba implementar un sistema de puntos en las licencias de conducción, similar al que existe en varios países. La idea consiste en que los conductores acumulen sanciones por infracciones o comportamientos riesgosos y enfrenten consecuencias más severas en caso de reincidencia.

Sin embargo, según Briceño, el nuevo seguro fue agregado durante el trámite final en el Senado por el senador Julio Elías Vidal, del Partido de la U, quien actúa como ponente del proyecto.

Por esta razón, varios sectores han cuestionado que una modificación de este alcance haya sido incorporada en la última etapa de discusión legislativa.

¿Cuánto podría costar el nuevo seguro?

Aunque el proyecto no establece una tarifa definitiva, los cálculos realizados por los críticos de la iniciativa estiman que el valor podría representar una carga económica considerable para los conductores.

Según las proyecciones expuestas por Briceño, quienes tengan licencia para motocicleta podrían terminar pagando alrededor de 367.000 pesos al año, mientras que los conductores de automóviles asumirían un costo cercano a los 786.000 pesos anuales.

No obstante, el valor final dependería de la reglamentación que eventualmente se expida si la norma llega a ser aprobada.

¿El sistema de puntos puede funcionar sin este seguro?

Sí. Uno de los principales argumentos de quienes rechazan la nueva obligación es que el sistema de puntos ya había avanzado durante tres debates legislativos sin incluir ningún seguro adicional.

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Según explicó Briceño, la iniciativa sobre seguridad vial puede implementarse independientemente de la creación de esta nueva póliza.

El congresista insistió en que la discusión sobre el comportamiento de los conductores y las sanciones por reincidencia no necesariamente debe estar acompañada por una nueva obligación económica para quienes poseen licencia de conducción.

Finalmente, la decisión final está en manos del Senado de la República, que deberá votar el articulado durante la presente legislatura.

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