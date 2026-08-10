Esta es la millonada que aumentaría el comercio exterior ante la tarifa por tonelada en Buenaventura

El comercio exterior enfrenta un desafío logístico tras la implementación del Decreto Distrital 0338 de 2026 en Buenaventura, que establece un cobro de $4.235 por tonelada de carga movilizada desde o hacia los terminales portuarios.

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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advierte que esta medida podría representar sobrecostos superiores a $84.000 millones anuales para la cadena logística del país.

Según cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) del Ministerio de Transporte, en Buenaventura se registran aproximadamente 1.850 vehículos diarios y 55.500 operaciones mensuales de transporte de carga.

Con la nueva tarifa, un tractocamión que movilice 30 toneladas tendría un costo adicional de $127.050 por operación, lo que proyecta sobrecostos mensuales superiores a $7.000 millones.

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Presidente de la ANDI cuestionó sobrecostos a empresarios

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, señaló: "Buenaventura es un punto estratégico para el comercio exterior y para el abastecimiento de los colombianos. Por eso, cualquier medida que incremente los costos de movilizar la carga debe ser analizada con rigor y bajo criterios técnicos.

Colombia necesita avanzar en mejores vías y una logística más eficiente, pero no podemos hacerlo trasladando nuevos sobrecostos a los empresarios, a los transportadores y, en última instancia, a los consumidores.

La ANDI reconoce la necesidad de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad de Buenaventura. Sin embargo, considera fundamental que las medidas adoptadas cuenten con un sólido sustento técnico y evalúen integralmente sus impactos económicos.

El gremio hace un llamado a las autoridades distritales y nacionales para revisar la medida y abrir un espacio de diálogo técnico con los actores de la cadena logística. Esto permitiría evaluar la justificación del cobro e identificar alternativas para financiar mejoras en la infraestructura vial sin generar nuevos sobrecostos para el comercio exterior.

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El impacto al la dinámica comercial del puerto de Buenaventura

La preocupación aumenta al considerar la importancia estratégica del puerto de Buenaventura para Colombia. A través de esta zona portuaria se importa el 50% del trigo y el 32% del maíz y la soya utilizados para la producción de alimentos derivados del trigo y proteína animal.

Además, el 54% de las importaciones de materia prima para fertilizantes se recibe por este puerto.

De acuerdo con el reporte logístico de la Cámara de Comercio de Cali, en 2025 Buenaventura concentró cerca del 40% de la carga marítima de comercio exterior no minero-energética y el 50,5% del comercio exterior contenerizado del país.

Estas cifras evidencian su papel fundamental en el abastecimiento nacional y la conexión de Colombia con los mercados internacionales.

Los efectos de esta medida alcanzarían a transportadores, generadores de carga, importadores, exportadores y, finalmente, a los consumidores colombianos a través del incremento en precios de alimentos y productos importados.