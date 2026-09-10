Gremio del transporte marítimo denuncia extorsiones y robos en aguas de Buenaventura

La preocupación por la seguridad marítima vuelve a encender las alertas en Buenaventura. Propietarios de embarcaciones de cabotaje, pescadores y empresarios del transporte marítimo denunciaron que continúan siendo víctimas de extorsiones y robos en aguas del Pacífico colombiano, una situación que, aseguran, está afectando la movilidad, el comercio y la actividad turística en el principal puerto del país.

Según las denuncias conocidas en el distrito, grupos delincuenciales estarían exigiendo millonarios pagos a las embarcaciones que cubren rutas entre Buenaventura, la costa pacífica nariñense y el departamento del Chocó.

Los afectados señalan que estos cobros ilegales se han convertido en una práctica recurrente para permitir la navegación en algunos corredores marítimos de la región.

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Piratería marítima afecta el turismo y el transporte

Las denuncias indican que las embarcaciones dedicadas al transporte de turistas hacia destinos como Juanchaco y Ladrilleros también estarían siendo víctimas de extorsiones. Aunque la situación no ha impedido la llegada de visitantes al puerto, sí ha generado mayores costos y preocupación entre los empresarios del sector.

A ello se suman los constantes robos en altamar, que continúan registrándose pese a los patrullajes realizados por la Armada Nacional y a la implementación de dispositivos de seguridad en varias embarcaciones para alertar a las autoridades en caso de emergencia.

Representantes del sector marítimo aseguraron que la problemática persiste tanto en el mar como en los embarcaderos del distrito. De acuerdo con sus denuncias, en las últimas semanas se han reportado múltiples hurtos de embarcaciones. Incluso, recordaron que hace cerca de dos semanas se registró el robo de siete embarcaciones en una sola semana.

Los empresarios hicieron un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad durante la actual temporada de receso, un periodo en el que aumenta significativamente el flujo de turistas hacia los destinos del Pacífico colombiano.

Gobernación impulsa caravana solidaria tras el terremoto

En medio de las preocupaciones por la seguridad, Buenaventura también desarrolla durante este fin de semana una agenda cultural y social liderada por la Gobernación del Valle del Cauca para apoyar a la población afectada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La denominada caravana solidaria contempla actividades culturales, espacios comerciales y actos simbólicos en homenaje a las víctimas de la emergencia y a las comunidades que continúan su proceso de recuperación. La programación incluye presentaciones musicales, muestras de danza tradicional y actividades para promover la reactivación económica y social del distrito.

Uno de los eventos centrales será un acto por la vida y la esperanza, acompañado de actividades culturales que buscan resaltar la riqueza afrodescendiente y las tradiciones del principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

Mientras avanzan estas iniciativas, las autoridades insisten en que se mantienen acciones coordinadas con la Gobernación del Valle y los organismos de seguridad para garantizar la protección de residentes y visitantes durante la temporada turística.

Sin embargo, empresarios del transporte marítimo reiteran que la extorsión y los robos continúan siendo una amenaza para quienes dependen de la navegación en la región.