Alcaldía de Buenaventura implementará nuevo impuesto a camiones de carga

La Alcaldía de Buenaventura implementó un nuevo impuesto de 4.235 pesos por tonelada de carga que afecta a todos los camioneros que movilizan mercancías desde o hacia el principal puerto del Pacífico colombiano.

Polémica por nuevo impuesto en Buenaventura

Sin embargo, la medida, que no fue socializada previamente con los actores del ecosistema logístico, ha generado una ola de rechazo entre transportadores, gremios y autoridades nacionales.

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Según los gremios de transporte, considerando que la carga promedio de una tractomula oscila entre 30 y 35 toneladas, este impuesto generará un sobrecosto aproximado de 127.000 pesos por cada proceso de carga realizado en el puerto.

Los transportadores advierten que este precio adicional se transferirá inevitablemente a todas las mercancías que se movilizan por el país, lo que resultaría en productos más costosos para los consumidores finales.

"Sorpresa pues porque la medida no fue socializada ni sensibilizada con ninguno de los actores del ecosistema logístico que diariamente estamos en ese municipio portuario movilizando todas las mercancías no solo nacionales sino de comercio exterior", aseguró Clarita García, directora ejecutiva de Defencarga.

Los gremios argumentan que los transportadores ya enfrentan múltiples cargas tributarias. "Todas las vías por las cuales transitan los vehículos de carga son vías nacionales que están a cargo de la ANI, de INVIAS o en el caso de Aguadulce a la Gobernación del Valle del Cauca. Nosotros ya pagamos peajes. También al pagar el precio del combustible estamos pagando una sobretasa que también va a los distritos. Entonces realmente nos oponemos y pedimos a la alcaldía que replantee esto porque realmente ya los transportadores no aguantamos un sobrecosto más”, indicó Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

Por su parte, Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, señaló que el nuevo impuesto se suma a la difícil situación de competitividad que viene atravesando el puerto de Buenaventura, caracterizada por el alto flujo vehicular, contenedores parqueados que disminuyen la capacidad operativa, el cierre del Muelle 3 y problemas de inseguridad en la zona portuaria.

Gremios y expertos coinciden en que estos mayores sobrecostos tendrán un impacto directo en los precios de los bienes que se transportan por ese corredor vial, afectando la cadena de suministro nacional y el comercio exterior.

Gobierno rechazó nuevo impuesto en Buenaventura

El Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional también expresaron su rechazo a esta medida tributaria.

Se espera que en las próximas semanas se realicen conversaciones entre los gremios, las autoridades locales y el Gobierno para evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo o encontrar un alivio que permita levantar o modificar este tributo que está generando presión adicional sobre los transportadores del país.