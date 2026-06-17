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Tumaco recibió 103.000 barriles de combustible desde Cartagena para garantizar abastecimiento

La operación consolida la estrategia logística del gobierno que proyecta 150.000 barriles mensuales hacia el Pacífico.

Tumaco recibió 103.000 barriles de combustible desde Cartagena para garantizar abastecimiento
Foto: Puerto de Tumaco

Noticias RCN

junio 17 de 2026
05:50 p. m.
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El Puerto de Tumaco se ha convertido en un punto estratégico del Pacífico colombiano tras recibir la mayor carga de combustible transportada por el buque Willard, se trata de 103.000 barriles provenientes de la Refinería de Cartagena, destinados a fortalecer el abastecimiento en Nariño.

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La operación, ejecutada el 16 de junio de 2026, forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para garantizar el suministro de combustibles en el suroccidente del país.

El cargamento está compuesto en un 55% por gasolina y un 45% por diésel, productos esenciales para usuarios, transporte y sectores productivos de la región. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, habló de lo que significa la llegada de esta carga:

Demuestra la capacidad del país para responder a las necesidades de las regiones y avanzar hacia un sistema de suministro más confiable, eficiente y seguro.

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Cargamento de combustible garantiza suministro en el Pacífico

Esta movilización de combustible representa un hito logístico para la infraestructura portuaria del Pacífico colombiano.

La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía confirmó las capacidades técnicas y operativas del puerto de Tumaco para recibir embarcaciones de gran tamaño, ampliando las alternativas de abastecimiento y contribuyendo a fortalecer la seguridad energética regional.

El cargamento forma parte de una nueva estrategia para consolidar una cadena permanente de suministro hacia Nariño, con una proyección cercana a 150.000 barriles mensuales.

Esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad continua de combustibles en un departamento estratégico para el desarrollo del suroccidente colombiano.

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Gobierno Nacional busca asegurar el abastecimiento de combustible en Nariño

La operación es resultado del trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, Ecopetrol y agentes mayoristas del sector, incluyendo empresas como Primax, Petrodecol y Kamca. Esta coordinación interinstitucional permite implementar soluciones logísticas eficientes que responden a las necesidades energéticas de la región.

El Ministerio de Minas reafirmó su compromiso con la implementación de soluciones que permitan garantizar la disponibilidad de combustibles, fortalecer la infraestructura energética regional y asegurar el abastecimiento oportuno en todo el territorio nacional, especialmente en zonas que presentan desafíos logísticos por su ubicación geográfica.

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