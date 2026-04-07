Nueva ruta marítima de combustible Cartagena – Tumaco da un duro golpe a los altos costos logísticos

Colombia dio un paso estratégico en su logística energética con la puesta en marcha de una nueva ruta marítima para el transporte de combustibles desde Cartagena hasta Tumaco.

Se trata de una operación que promete reducir costos en cerca de un 30% y garantizar el abastecimiento en regiones históricamente afectadas por dificultades de acceso.

El lanzamiento oficial de este corredor se materializó con la llegada del buque Willard J al puerto de Tumaco, cargado con 97.000 barriles de combustible provenientes de la refinería de Reficar, así lo confirmó Arley Silva, gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco – Pacific Port:

Hoy estamos materializando una ruta nacional de transporte de combustible. La llegada de una embarcación con 97.000 barriles garantiza el abastecimiento del departamento y dinamiza la economía local.

Este primer envío no solo marca el inicio de una nueva dinámica de distribución, sino que representa un punto de inflexión en la forma en que el país abastece al suroccidente.

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Nueva ruta marítima de combustible reduce altos costos logísticos

Julián Flores, director de hidrocarburos, explicó que este nuevo esquema permite transportar combustible nacional a precio nacional mediante una ruta marítima más eficiente:

El combustible sale de la refinería de Cartagena, pasa por el canal de Panamá y retorna al país hacia Buenaventura y Tumaco, abasteciendo el suroccidente y el sur del país. Esto complementa la logística histórica de ductos, que resulta más costosa y demorada.

Desde allí, se distribuye hacia departamentos como Nariño, Putumayo, Amazonas y Guainía, zonas que han enfrentado históricamente problemas de suministro debido a su ubicación geográfica y limitaciones en infraestructura.

La posibilidad de movilizar grandes volúmenes por vía marítima se traduce en mayor eficiencia operativa y menores tiempos de entrega.

El transporte marítimo es más económico, lo que ayuda a proteger el precio del combustible, pero lo más importante es garantizar su disponibilidad para la actividad diaria, el transporte y la maquinaria.

El impacto de esta iniciativa también se refleja en el bolsillo de los consumidores. Al reducir los costos logísticos, el transporte marítimo contribuye a estabilizar los precios del combustible, al tiempo que garantiza su disponibilidad para actividades esenciales como el transporte, la producción y el funcionamiento de maquinaria en regiones apartadas.

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El fortalecimiento energético y económico de Tumaco

En Tumaco, la llegada de embarcaciones con combustible ha dinamizado la actividad portuaria y el comercio local. El aumento en el flujo de vehículos y la reactivación de sectores como la hotelería y los servicios evidencian el potencial de esta ruta como motor de desarrollo regional.

El puerto de Tumaco, que cuenta con una capacidad de almacenamiento superior a los 130.000 barriles, se perfila como un nodo estratégico en esta nueva cadena logística. Su fortalecimiento no solo mejora la distribución de combustibles, sino que lo posiciona como un punto clave para el crecimiento económico del Pacífico colombiano.

El éxito de esta operación ha sido posible gracias a la articulación entre el sector público y privado. La coordinación entre el Gobierno Nacional, empresas del sector energético y operadores logísticos permitió estructurar una cadena de suministro más robusta y diversificada.

Uno de los aspectos más destacados es la posibilidad de contar con múltiples fuentes marítimas de abastecimiento hacia Tumaco.

A la ruta tradicional desde Buenaventura se suma ahora la conexión desde Cartagena, lo que incrementa la confiabilidad del sistema y reduce la dependencia de un solo corredor logístico.

Desde el punto de vista técnico, la operación también implicó adecuaciones en la infraestructura. La refinería de Cartagena fue acondicionada para cargar grandes volúmenes de combustible en buques, una medida que permite aprovechar las ventajas del transporte marítimo frente a los esquemas tradicionales basados en carrotanques.

La movilización de combustibles en buques permite trasladar grandes cantidades en un solo viaje, lo que reduce costos, optimiza recursos y mejora la eficiencia en toda la cadena de suministro.