Dos buques con 220.000 barriles de combustible garantizarán el abastecimiento en el Pacífico para elecciones

El Gobierno Nacional anunció una operación logística especial para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente del país durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo.

RELACIONADO Gobierno formula pliego de cargos a Ecopetrol por riesgo de desabastecimiento de ACPM en Nariño

La medida busca asegurar que las comunidades de esta región puedan movilizarse con normalidad y participar en el proceso democrático sin enfrentar dificultades relacionadas con la falta de gasolina o diésel.

Según confirmó el Ministerio de Minas y Energía, al país llegarán 220.000 barriles de combustible destinados a reforzar el suministro en los departamentos del Pacífico y del sur colombiano.

RELACIONADO MinMinas autorizó plan de contingencia para llevar combustible en carrotanques del Valle del Cauca a Nariño

Dos buques refuerzan el suministro de combustible en Tumaco parea elecciones

Como parte de la estrategia logística, durante el fin de semana arribarán al Puerto de Tumaco dos embarcaciones con combustible destinadas a fortalecer los inventarios en la región, bajo los lineamientos del ministro Edwin Palma y coordinado por el director de Hidrocarburos, Julián Flórez.

El primero de los buques es el Buque Willard, procedente de Estados Unidos, que transporta 180.000 barriles. A este cargamento se suma el Buque Aapus 11, proveniente de Perú, con 40.000 barriles adicionales.

En total, el cargamento representa 7.560.000 galones de gasolina y 1.700.000 galones de diésel, cantidades consideradas suficientes para atender la demanda de transporte público, vehículos particulares y servicios de emergencia durante el fin de semana electoral.

El objetivo es que la movilidad en los departamentos del Pacífico colombiano se mantenga sin interrupciones en un momento clave para el país.

RELACIONADO Nariño podría quedarse sin combustible por suspensiones de la DIAN en el Puerto de Tumaco

Gobierno y sector privado garantizan combustible en el Pacífico en elecciones

La llegada de los combustibles forma parte de un esfuerzo coordinado entre diferentes entidades públicas y privadas.

La operación ha sido posible gracias a la articulación entre el Ministerio de Minas y Energía, Tumaco Pacific Port y la compañía Petrodecol.

Este trabajo conjunto ha permitido reforzar la logística de distribución de combustibles en los principales puntos portuarios del Pacífico.

Además del puerto de Tumaco, el plan contempla asegurar el flujo de hidrocarburos desde el Puerto de Buenaventura, otro de los centros estratégicos para el suministro en el suroccidente del país.

Las autoridades indicaron que el abastecimiento no solo está garantizado para los días previos a la jornada electoral, sino que también se mantendrá un seguimiento constante de los inventarios durante el desarrollo de las votaciones.