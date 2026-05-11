Buque con 7,4 millones de galones llegó a Tumaco para garantizar suministro de gasolina y diésel

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en su estrategia para garantizar el suministro de combustibles en el departamento de Nariño y en otras zonas del suroccidente colombiano.

La llegada del buque Willard J. al Puerto de Tumaco marca un avance dentro del denominado Plan de Abastecimiento de Combustibles, una iniciativa que busca estabilizar el acceso a gasolina y diésel en una región que durante años enfrentó constantes problemas de desabastecimiento.

La operación, liderada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el director de Hidrocarburos, Julián Flores, contempla el arribo de una embarcación procedente de Estados Unidos que atravesó el Canal de Panamá y que transporta un total de 7,4 millones de galones de combustible.

De acuerdo con la información oficial, el cargamento incluye 1,7 millones de galones de diésel y 5,7 millones de galones de gasolina.

La maniobra también incorpora carga proveniente de la Refinería de Cartagena, Reficar, fortaleciendo así la capacidad logística y operativa del país para garantizar el suministro energético en la costa Pacífica.

Tumaco se fortalece como eje energético en la región Pacífica

La llegada del combustible al Puerto de Tumaco representa un punto de inflexión dentro de la meta trazada por el Gobierno desde 2025 para asegurar el abastecimiento pleno en Nariño.

Durante décadas, el departamento ha enfrentado dificultades recurrentes para garantizar el suministro de gasolina y diésel, una situación que ha impactado al transporte, al comercio y a las actividades económicas de la región. Las afectaciones también golpeaban directamente al consumidor final, especialmente en momentos de escasez o interrupciones logísticas.

Con esta nueva operación marítima, el Gobierno busca reducir la dependencia del transporte terrestre de larga distancia, considerado uno de los factores que elevaba costos y complicaba el abastecimiento en el suroccidente del país.

La estrategia convierte al Puerto de Tumaco en una pieza clave dentro del esquema nacional de distribución energética, permitiendo que el combustible llegue de manera más eficiente a Nariño y otras zonas cercanas.

Una operación con apoyo de Reficar y del sector portuario

La maniobra logística también incluye la participación de la Refinería de Cartagena, en un modelo que combina carga internacional y producción nacional para fortalecer la disponibilidad de combustibles en el Pacífico colombiano.

Según el Gobierno, esta articulación permite optimizar las capacidades operativas y mejorar los tiempos de descarga y distribución en el puerto nariñense.

La operación cuenta además con el respaldo de Tumaco Pacific Port, alianza que ha permitido agilizar los procesos de recepción y movilización del combustible hacia los distintos puntos de distribución regional.

Las autoridades señalaron que este esquema comenzará a consolidarse como un mecanismo constante y no como una solución temporal, con el objetivo de evitar nuevas crisis de abastecimiento en la región.

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La apuesta del Gobierno por la estabilidad regional de combustible

El Ejecutivo destacó que este nuevo modelo logístico busca impulsar la equidad territorial y garantizar condiciones más estables para la movilidad y las actividades productivas del suroccidente colombiano.

La disponibilidad permanente de gasolina y diésel es considerada un elemento clave para sectores como el transporte de carga, el comercio y la economía regional, especialmente en departamentos históricamente afectados por dificultades de acceso y altos costos logísticos.

El Gobierno sostuvo que el fortalecimiento de la ruta marítima permitirá mejorar la seguridad energética en Nariño y consolidar al Puerto de Tumaco como un centro estratégico para el abastecimiento de combustibles en el Pacífico.

Con la llegada del buque Willard J. y la integración logística entre Estados Unidos, Reficar y el puerto nariñense, las autoridades buscan dejar atrás los ciclos de escasez que durante años afectaron a miles de habitantes y actividades económicas de la región.