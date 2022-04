Mientras unos lo critican, delincuente de La Guajira apoya el “perdón social” de Petro

Siguen saliendo a la luz críticas por la polémica propuesta del senador y candidato Gustavo Petro sobre el llamado “perdón social”, luego de que se conociera la reunión de su hermano, Juan Fernando Petro con Iván Moreno en la cárcel La Picota.

Entretanto, mientras algunas figuras rechazan la propuesta, en La Guajira un audio se hacía viral.

El audio sería de Marcos de Jesús Figueroa García, un temido delincuente de la alta Guajira que está condenado por autor de al menos dos homicidios y acusado de otros más.

Figueroa, quien purga una pena de prisión de 36 años, en el audio hace referencia a la muy nombrada propuesta que habría hecho Juan Fernando Petro en La Picota sobre supuestas prebendas a corruptos como una reforma a la justicia y una rebaja de penas, algo que el candidato presidencial llama “perdón social”.

Santiago Ángel, periodista e investigador de La FM de RCN, corroboró con cuatro fuentes distintas, que el audio efectivamente es de alias Marquitos Figueroa.

Una de esas fuentes es Miguel Ángel del Río Malo, quien enfrentó en juicio a este delincuente.

Sin embargo, el mismo abogado, aseguró en su cuenta de Twitter que ha sido perseguido por la organización criminal de Figueroa desde que logró la condena.

Quiero recordarles que logramos una condena en contra de Marquitos Figueroa por 40 años y he sido perseguido por su organización criminal. No me sorprende que este criminal esté buscando enlodar la campaña de @petrogustavo. Qué más se puede esperar de este asesino?