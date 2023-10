CNE inhabilitó al hermano del ministro de Salud para la Gobernación de Tolima

El Consejo Nacional Electoral tumbó la candidatura de Mauricio Jaramillo, hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Precisamente, su vínculo con el jefe de la cartera fue una de las razones por las que el CNE tumbó su aspiración.

Su candidatura fue demandada por violar el artículo 111 de la ley 2200 de 2022,en la que se consigna que: “quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco, en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya, ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento”.

Además de que el ministro Jaramillo es funcionario de Gobierno, tuvo funciones presidenciales en dos ocasiones, una combinación que para los magistrados se configuró como una inhabilidad. Aunque la decisión puede ser impugnada, de mantenerse en segunda instancia, la bancada liberal de la que es cuota el candidato se quedaría sin una ficha en este departamento.

Las posibilidades de que esto ocurra son amplias, pues la fecha límite para hacer modificaciones en la inscripción de candidatos por inhabilidades fue el 29 de septiembre, de acuerdo con el calendario electoral. Con la revocatoria de Jaramillo, en la contienda de la región figura con fuerza Adriana Magali Matiz, conservadora.

Gobierno plantearía reformar el Consejo Nacional Electoral

El Gobierno le sigue sacando tarjeta roja al Consejo Nacional Electoral por los fallos de revocatoria en las diferentes candidaturas para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre y de las cuales se definirían los recursos de reposición que están pendientes de conocerse por la entidad electoral.

El mismo presidente Petro ha sido crítico de las diferentes revocatorias que se han hecho en las últimas semanas, una de las revocatorias que el mandatario cuestionó fue la de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander.

Por esos hechos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en diálogo con Noticias RCN, aseguró qué hay reclamos que deben resolverse recurriendo a jueces del Consejo de Estado.

“A mí no me gusta y al Gobierno no le gusta que el árbitro electoral sea definido por quienes están en la contienda electoral, entre otras cosas, porque representan partidos (…) Me parece que el árbitro electoral debiese tener un origen diferente, pero eso es una propuesta de reforma constitucional”, afirmó Velasco.

