Gustavo Bolívar sobre demanda en CNE que busca anular su candidatura: “No le veo ningún fundamento a eso"

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que sería estudiada la demanda que busca anular la candidatura de Gustavo Bolívar por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá.

El acto interpuesto por Juana Eloisa Cataño Muñoz argumenta que hubo vicios e inconsistencias con los tiempos en la publicación de la renuncia de Bolívar al Senado de la República.

"En las Gacetas del Congreso del Senado de la República de la vigencia 2023 publicadas a la fecha, no se evidencia la publicación del acta de Mesa Directiva del 31 de diciembre del 2022 para revisar y decidir la solicitud de renuncia presentada (...) Al no haberse realizado la publicación del acto administrativo expedido por la Mesa Directiva del Senado, el trámite administrativo iniciado por Bolívar Moreno carece de fuerza vinculante", se argumentó en la demanda.

Sobre la decisión de la entidad electoral, en entrevista con Noticias RCN.com, el candidato a la Alcaldía de Bogotá habló sobre la demanda que considera que no tiene ningún fundamento.

¿Qué piensa de la decisión del CNE de estudiar la demanda para anular su candidatura?

Están en su derecho de demandar los altos que ellos consideren que no cumplen con los propósitos de la ley, pero en ese caso creo que hay un fundamento que no está bien estudiado y que es el del tema de la publicación en la Gaceta oficial, porque eso no depende del candidato, es una obligación que depende de terceros.

Un candidato que cumple con el requisito, en este caso yo, no puede depender de la voluntad de otros para que se haga o no la publicación, en este caso, en la Gaceta oficial. Estuve indagando en la Secretaría general qué había pasado y me dicen que ellos sí publicaron en la página la renuncia, el presidente del Congreso también la publicó, pero que la Gaceta no estaba operando porque estaba en receso legislativo.

El Congreso comienza a legislar en marzo y mi renuncia fue el 31 de diciembre, eso es lo que dicen ellos, pero ya el CNE será el que decida quién tiene la razón.

¿Cree que esa falla técnica podría afectar su candidatura?

No, porque que tal uno dependiera de terceros para ejercer un derecho. Un ejemplo hay una mesa directiva de izquierda toda, y de repente los candidatos de derecha renuncian con el tiempo debido, pero ellos nos lo publican por hacerle un daño, eso no tiene ni pies ni cabeza, sería un nefasto antecedente validar eso.

El espíritu de la norma, de la comunicación, es que la gente se entere, y al convertirse en un hecho notorio, el tema de mi renuncia, publicado en todas mis redes sociales, y casi sin exclusión en todos los medios de comunicación, se cumple el requisito de la transparencia que es lo que inspira la norma, hay que publicar los actos administrativos para que la gente los conozca.

La verdad no le veo ningún fundamento a eso.

El CNE le dio tres días hábiles para defenderse, ¿ya hizo alguna comunicación?

Hoy nos reunimos con los abogados y ellos miran la estrategia y seguramente mañana se contesta, como eso apenas se supo anoche 15 de agosto.

¿Cree que esta situación afectará la movida electoral del Pacto Histórico?

No, al contrario, pienso que son equivocaciones de la oposición, porque lo que hacen es darme mucha exposición en los medios, obviamente si el CNE falla en contra, pues hay una afectación directa, pero si falla a favor lo que hace es elevar la candidatura.

Sobre la campaña, ¿cómo ha visto la contienda electoral con los demás candidatos y en medio de los debates?

He visto un buen nivel en todos los candidatos, siento que se están preparando bien. Son un poco agresivos conmigo, pero yo estoy en una tónica de no responder los insultos ni atacarlos, obviamente cuando me insultan contesto, pero yo no estoy atacando ningún candidato, ha sido mi talante para esta campaña.

Estoy concentrado en lo mío, en estudiar los problemas, formular soluciones. En las demás campañas siento una angustia porque como lo dijeron al final del debate con Vicky Dávila, ellos consideran que yo paso a segunda vuelta, siento una angustia entre ellos para saber quién es el otro que pasa, se están atacando más entre ellos, que incluso que a mí mismo.

La estrategia ahí es ¿quién pasa con Bolívar a segunda vuelta?, eso yo lo sentí porque ellos mismos lo dijeron, no es una percepción mía.

Sobre los ataques, por ejemplo, ¿se podría hablar de Diego Molano?, quien le regaló su libro más reciente

Sí, Molano y el general (r) Jorge Luis Vargas en cada oportunidad que tenemos no pierden la oportunidad de atacarme, y yo les respondo, si me noto enérgico es en las respuestas, nunca los pienso atacar a ellos.

Mi estrategia es la tranquilidad, transmitir tranquilidad, mostrarle al país que uno debe tener en esos momentos de estrés una tranquilidad, que eso debe reflejar un gobernante, en términos generales siempre he sido un hombre muy tranquilo.

¿Cuáles cree que con las principales propuestas con las que los capitalinos deben conocerlo?

En el tema de educación, la educación bilingüe va a marcar un cambio en la historia de Bogotá, eso es un proyecto que está muy bien estructurado, ya lo tenemos costeado, con tiempos. El hecho de que los ciudadanos hablen un segundo idioma los va a insertar a un mercado laboral global, eso va a marcar un antes y un después, incluso en la seguridad de Bogotá.

También vamos a hacer seis universidades, son cuatro de mi parte y dos que están en el Plan de Desarrollo, pero son seis sedes de la Universidad Distrital en seis localidades que son Usme, Kennedy, Engativá, San Cristóbal, Suba y Usaquén, vamos a descentralizar la educación.

En términos de primaria y bachillerato técnico, nos vamos a ir con los niños de primaria hasta once de bachillerato con ciencias de la informática, van a salir con un título, o de programadores, o desarrolladores de software. Vamos a tener una generación educada y preparada para un mundo laboral, esa es mi mayor apuesta.

En lo demás, la movilidad, mi empeño en que el transporte se empiece a electrificar, es decir, en vez de más Transmilenio, más tranvía, es una lucha que tenemos que dar por la mitigación del cambio climático. No al Transmilenio por la calle Séptima, si esta señora no lo deja licitado, vamos a irnos con la propuesta de un tranvía. Lo que viene andando, pues ya no se puede hacer nada.

Finalmente, ¿qué opina del ultimátum que le hizo el presidente Gustavo Petro a los ministros?

El presidente tiene razón, le encuentro una razón a la baja ejecución, pero eso es muy subjetivo, pero sí lo hemos charlado. En los anteriores Gobiernos que había estructuras mafiosas en la contratación, eso fluía rapidito porque se le entregaba el dinero a toda, el dinero circulaba muy rápido desde el Estado hacia lo privado o hacia las contrataciones públicas.

Aquí como se están desactivando esas mafias, entonces es muy difícil y siento que hay unos funcionarios muy temerosos de entregar ese dinero por el temor a la investigación, a terminar enredados y eso tenemos que superarlo, tenemos que superarlo ya porque mira lo que está pasando, se paraliza el Estado.

Curiosamente, ustedes coincidieron con Armando Benedetti, quien dijo que le parecía buenísima la decisión del presidente…

No claro, yo he hablado con muchos funcionarios y dicen que un contrato de $100.000, $300.000 millones tenemos que estudiarlo bien, entonces se lo pasan a un jurídico, a otro, a otro y eso se va yendo. La inseguridad de las personas que no quieren cometer errores, pero es preferible lanzarse y hacer un buen control y no tener esa plata ahí amarrada.