Gustavo Petro afirma que pondrá condiciones para asistir a debates electorales

Este martes la Comisión Nacional de Garantía Electorales tomó la decisión de no solicitar el reconteo de votos del pasado 13 de marzo en las elecciones legislativas del país, y el candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, celebró la decisión afirmando que de ahora en adelante pondrá condiciones para asistir a los debates presidenciales.

Minutos después de que se desatara la polémica de que el registrador posiblemente pediría el reconteo de los votos, el candidato del Pacto Histórico fue contundente en sus redes sociales y a horas de estar agendado para el Gran Debate de Noticias RCN y NTN 24, indicó que no asistiría a más debates hasta que no se garantizara la “transparencia total del voto”.

Decisión de la Registraduría

El registrador nacional Alexander Vega había hecho la solicitud inicial de hacer un reconteo de votos bajo el argumento de crear confianza en el sistema electoral colombiano. Sin embargo, esta solicitud no prosperó, y por lo tanto los resultados finales serán los mismos que se dieron a conocer algunos días.

Reacción de Gustavo Petro

De esta manera, Gustavo Petro celebró esta decisión e indicó que "me parece bien que se haya resguardado la institucionalidad democrática de las elecciones", afirmó este martes tras su reunión con el Pacto Histórico.

"Yo pienso que es más el desespero de Uribe por no ganar unas elecciones como estaba acostumbrado. No está acostumbrado a perder. En una democracia se gana y se pierde", agregó.

"Sí, las decisiones de hoy me dejan por ahora tranquilo", respondió al interrogante de si estaba satisfecho con la decisión tomada por la Comisión Nacional de Garantía Electorales.

Finalmente, el candidato presidencial dejó claro que de ahora en adelante pondrá algunas condiciones para asistir a los debates electorales.

“Vamos a poner condiciones de debates para determinar reglas del juego. No me interesan los debates donde simplemente somos objetos. Me interesan donde se pueda discutir a profundidad o por lo menos hasta donde se pueda, las propuestas para ayudar a Colombia, no de ataque personal, porque para eso sobra el tiempo”, dijo.

“Es cierto que, aunque no esté en los debates se hable de mí. El que va adelante en las encuestas siempre tiene eso”, concluyó el candidato que hasta el momento lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.