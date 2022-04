¿Perdón social? Los políticos bajo la lupa, con los que ha estado Petro

Este miércoles el candidato presidencial, Gustavo Petro, ha levantado toda clase de polémica en diferentes sectores políticos luego de afirmar que una de sus propuestas de gobierno es lograr el ‘perdón social’; palabras que dio, luego de que su hermano, Juan Francisco, se reuniera con el excongresista Iván Moreno en la cárcel de La Picota.

Ante la visita de su familiar a un político colombiano que está en la cárcel por corrupción, Petro dijo: “Él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto y que se conoce como el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, señaló Petro en entrevista con La W Radio.

Le puede interesar: Expertos sobre el “perdón social” de Gustavo Petro: “Es una idea inviable”

Sus palabras están en el centro de la polémica, ya que muchos de sus rivales para las elecciones presidenciales indicaron que no era posible tener perdón con personajes que están juzgados por corrupción y desviar dineros del Estado para sus propósitos personales.

Por más que intente explicar Petro, su intención sería dar un “perdón social” a los peores corruptos y parapolíticos. En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel

Fueron las palabras de Federico Gutiérrez, candidato presidencial que sigue de cerca a Petro en las encuestas reveladas a la opinión pública.

Perdón social de Gustavo Petro

Inmediatamente de conocerse sus polémicas palabras, decenas de personas se dieron a la tarea de entregar nombres con los que Petro ha tenido o tiene relación cercana y las cuales tienen problemas legales actualmente.

Vea también: Rodolfo Hernández busca que Colombia sea potencia en el mercado de cannabis medicinal

Armando Benedetti

Es un político colombiano que acompaña de cerca a la campaña de Gustavo Petro en búsqueda de la Presidencia.

Benedetti es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito de más de 3.000 millones de pesos. Además, está relacionado con irregularidades en el contrato de Centros Poblados.

Piedad Córdoba

La política colombiana está involucrada en presuntos negocios con el empresario capturado, Álex Saab. Petro incluso ya le hizo una invitación para que fuera investigada por el Pacto Histórico, algo que no tendría ningún efecto judicial, pero la aclaración de su inocencia sería muy importante para el candidato presidencial.

Más información: Centro Democrático acusó a Gustavo Petro de 'plagiar' una idea del expresidente Uribe

Iván y Samuel Moreno

Finalmente, los dos personajes por los que se ha formado la gran polémica en el país durante las últimas horas.

Los dos líderes de Bogotá se encuentran presos por el carrusel de la contratación y fueron señalados por quedarse con recursos de la ciudad en grandes cantidades.