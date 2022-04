Expertos sobre el “perdón social” de Gustavo Petro: “Es una idea inviable”

Atrás parecen quedar los cuestionamientos que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro a los hermanos Moreno por los hechos de corrupción.

Ahora, en medio de su campaña presidencial, el candidato busca lo que él llama el “perdón social”.

El candidato por el Pacto Histórico planteó la idea luego de conocer que su hermano, Juan Francisco Petro, tuvo una reunión con el excongresista Iván Moreno, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota.

“Él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto y que se conoce como el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, señaló Petro en entrevista con La W Radio.