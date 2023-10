Protestas sociales y uso de la Fuerza Pública: así actuarían los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Un punto álgido de El Debate de la Gente de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en Noticias RCN fue la discusión sobre la protesta social y su control ante eventuales hechos violentos controlados por la Fuerza Pública.

Epimenía, una ciudadana que vive a los alrededores del Portal de las Américas, le preguntó a los alcaldes que harían si se vuelve a presentar una situación como la ocurrida en el paro nacional.

¿Qué harían si se vuelven a registrar los hechos violentos como los ocurridos en el paro nacional?

-Diego Molano: Voy a garantizar que se proteja la manifestación pacífica como lo establece la constitución colombiana (…) A la manifestación pacífica se le apoya, pero especialmente a todos aquellos que cometen delitos de bloqueo, que destruyen un CAI que atentan contra los vecinos, que destruyen las estaciones, los capturamos, los judicializamos y los llevamos a la cárcel como corresponde.

Lo que nosotros hicimos particularmente es garantizar que los policías actúen con contundencia frente a ese delito de obstaculización o frente al vandalismo o cuando se destruye un CAI. En Bogotá no se puede seguir ni conciliando con la primera línea, conciliando ni con los delincuentes ni conciliando con la guerrilla.

-Jorge Luis Vargas: Vamos a proteger la manifestación pública y pacífica como se hizo, como se ha hecho, como se hace y como lo vamos a hacer.

Pero decirles una cosa fundamentalmente, esta alcaldía con el general Vargas sí va a utilizar a la Policía Nacional para evitar cualquier delito, cualquier atentad o a las libertades de los bogotanos (…) cualquier delito que se cometa en medio no solamente de manifestación pública y pacífica sino de cualquier actividad en Bogotá, la Alcaldía va a ser el primero que va a decir ala policía, actúe, no tengan dudas. Este es un tema de muchísima claridad y es delincuentes que les caiga todo el peso de la ley.

-Nicolás Ramos: Uno no puede politizar ni la Policía ni los estudiantes ni a las instituciones, uno tiene que ser ecuánime, respetar la Constitución y la ley y castigar a los delincuentes. Uno tiene que arrinconar esa delincuencia propagada que no corresponden a los intereses del pueblo bogotano.

Sí a la marcha pacífica, no a la violencia independientemente de donde provenga y eso pasa cuando la izquierda, la derecha y el centro politizan las instituciones, es el pueblo la carne de cañón.

-Juan Daniel Oviedo: La autoridad que se gana con la legitimidad de hacer las cosas bien, la manifestación social es un derecho constitucionalmente protegido, pero no podemos tolerar el uso de la violencia en la manifestación social, esto significa que tenemos que ser contundentes para garantizar que la manifestación social sea una voz ciudadana que se escuche.

Parte de los desmanes que se vivieron en el Portal de las Américas son la ausencia de escuchar que efectivamente Bosa fue uno de los puntos más afectados de la pandemia. Se trata de ejercer la autoridad, escuchando y reconociendo que tenemos que recuperar la legitimidad de la Policía en Bogotá.

-Carlos Fernando Galán: En mi Gobierno vamos a respetar la protesta social, es parte fundamental del ejercicio democrático, pero claramente no vamos a permitir que se llegue a la violencia, cuando hay violencia tiene que entrar el Estado, sin lugar a dudas con el uso de la fuerza, proporcional eso sí.

No podemos permitir que ocurran abusos por parte de miembros de la Fuerza Pública, cuando ocurran esos abusos, vamos a trabajar para que se garantice que haya justicia, tenemos que trabajar para que como Estado podamos identificar aquellos casos donde hay una protesta pacífica, de una persona que actúa con violencia.

Vamos a garantizar los derechos humanos, pero obviamente con el Estado presente. En mi Alcaldía va a haber orden, se requiere autoridad. En los últimos años hemos visto una actitud laxa.

-Rafael Quintero: No estoy de acuerdo que a los de la primera línea ni a nadie se le regale plata. No estoy de acuerdo ni de parte de los jóvenes ni de parte de la Policía porque tienen que respetarse los unos con los otros.

Esos desmanes fueron debido a la pandemia, hubo un desorden mental y hay una salud mental afectada de los jóvenes y de la gente. Tenemos que ir al fondo, darles empleo, seguridad, quitar el hambre, poner psicólogos a la salud mental y luego proceder a quien no quiera cumplir la ley hacérselas cumplir.

-Gustavo Bolívar: La primera característica de un ser humano es comunicarse a través del diálogo, en mi administración van a haber protestas como en la de cualquiera, pero yo voy a privilegiar el diálogo por encima de todo, pero también desactivando las causas de esas protestas.

Nosotros que consideramos que la mayoría de las personas que protestan, tienen una razón, hay infiltrados que quieren ir a robar un comercio, general el caos, básicamente infiltrados de las guerrillas, a ellos hay que judicializarlos. Aquí nunca hemos estado de acuerdo con la violencia, pero sí me paro en la raya para que dejen de estigmatizar a todos los jóvenes.

-Rodrigo Lara: Yo voy a gobernar como un buen padre de familia, mira a los jóvenes con los ojos del corazón, es decir, no se les va a estigmatizar ni excluir. Habrá oportunidades para los jóvenes.

Pero un buen padre de familia también es estricto con las deviaciones y los desmanes., Detrás de toda protesta hay infiltrados, con ellos seré particularmente estricto porque desdicen de la protesta. A esos individuos se le acaba la fiesta porque no permitiré que Bosa, Engativá, Kennedy o Suba sean bloqueados por esos individuos.

-Jorge Enrique Robledo: La gente pide cambios en uno u otro sentido, yo soy una persona respetuosa de ese punto. También es verdad que la protesta social no debe incluir la destrucción de la propiedad pública ni privada, ni debe también utilizar la violencia, no está bien, le hace daño a los reclamos ciudadanos.

Si esas ilegalidades, esos abusos de la fuerza por parte de quienes reclaman se dan, ahí empieza otra discusión, ahí tiene que proceder el Estado. Se han inventado el cuento de que si un manifestante reclama al margen de las normas, entonces la autoridad tiene derecho a hacer lo que se le da la gana, no, la autoridad no puede maltratar al que maltrata.