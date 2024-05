María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie en Noticias RCN: política, sus desacuerdos y más

Cada uno es un personaje nacional, pero en los últimos 2 años han tenido más de un distanciamiento. Sin embargo, más de tres décadas después siguen como marido y mujer. Es la primera vez que José Félix Lafaurie, y María Fernanda Cabal aceptan sentarse juntos para una entrevista.

¿Ustedes son la pareja dispareja?

María Fernanda Cabal: “Disparejos por estatura, sí. Lo que pasa es que a él no le importa y yo igual me pongo tacones; las grandotas siempre nos levantamos chiquitos”.

José Félix Lafaurie: “María Fernanda y yo en muchas cosas coincidimos. Tenemos gustos diferentes, actitudes frente a la vida diferentes, pero en el trasfondo, el equipaje que tiene ella es muy parecido al mío”.

Ni en la cama ni la mesa los temas de política: ¿cómo funciona eso en la casa de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie?

María Fernanda Cabal: “De política nosotros sí hablamos porque hay que hablar. Primero porque él es una persona seria y madura, y él enseña. Qué he aprendido yo de la política? A tener una visión mucho más global, y uno va desarrollando, por estar en ese medio, una capacidad de discernimiento superior al común de la gente, pero es por eso, por estar allí, en el momento que es. Uno recibe mucha información que empieza a sopesar”.

“Por ejemplo, de los consejos que me dio Pepe, una vez llegue al Congreso es: no pelee con todo el mundo – ese consejo también me lo dio Enrique Gómez -. Uno tiene que escoger quiénes son sus adversarios en la política, porque como dice Churchill, los enemigos están dentro del partido. Entonces él (José Félix Lafaurie) me dijo, ‘haga camaradería, amigos’ y eso he hecho”.

Tal vez uno de los momentos que los puso a prueba fue cuando entró al equipo negociador del ELN

José Félix Lafaurie: “Yo creo que cuando ha pasado un año largo, uno tiene que mirar con una perspectiva más clara, ¿en dónde estamos? Yo creo que ella (María Fernanda Cabal) que tenía muchísimos más elementos de referencia sobre este tema, porque lo ha trabajado más, porque ha estado mucho más encima de comunidades, porque casi que, una de las razones por las que ella termina en la política, es por estar protegiendo una serie de comunidades en el Chocó, que fueron duramente golpeados, entre otras cosas, por personas que tenían vínculos con el ELN. Y claro, tenía unos elementos que le permitían decir: ojo al tema”.

María Fernanda Cabal: “Una de las características que me han definido a lo largo de la vida política es la coherencia, y detesto ser camaleón, no va conmigo, por eso el que me conoce así sea opositor y adversario, puede confiar en mí, y así me lo dicen”.

“Cuando viene la propuesta que le hace (Gustavo) Petro a José Félix – audaz, sin duda, no sé si le ocurrió a él o algún equipo de asesores, pues lo primero que hice fue: ‘pregúntele a (Álvaro) Uribe’, yo de entrada no iría, yo no iría”.

“Yo tengo un nivel de confianza con la gente que no puedo defraudar. Ahora, él es más maduro, más veterano, y Uribe también. Y Uribe fue el que dijo: ‘es mejor estar que no estar”.

Pasaron los meses, ¿cree que José Félix debe seguir en la mesa de negociaciones con el ELN?

“Yo pienso que ya he hecho un esfuerzo suficiente un hombre tan serio como José Félix. Siento que estos personajes toman del pelo a un país que está jarto. Somos una nación de 200 años, muy joven – yo vengo de Hungría que tiene 1.200 años – y todavía nos seguimos matando. Uno dice ¿qué le pasa a este país?”.

“Yo sé que el diálogo es importante, que es difícil muchas veces, pero hay que poner límites”.

José Félix dijo que el anuncio del ELN de volver al secuestro lo puso a dudar, ¿qué tanto más lo vamos a ver en la mesa?

José Félix Lafaurie: “El tema es muy sencillo: primero hay un acuerdo sobre ese tema, uno que no fue nada fácil; segundo, creo que hace una interpretación indebida que insulta a la comunidad internacional”.

“Creer un fondo multipropósito puede utilizarse para tener gastos operativos de un grupo armado ilegal, además catalogado como terrorista, creo que es un imposible jurídico y ético”.

A Cabal le dicen que es una mujer extrema y radical, y a Lafaurie que es un entregado al Gobierno, ¿tienen algo de razón esas críticas?

María Fernanda Cabal: “Los rótulos la gente los repite y cuando usted les dice por qué, no saben explicar. Mucha gente se queda solo con el adjetivo. Yo soy firme, me encanta la autoridad, pero no encuentro el extremo”.

“Pienso que como soy directa, y hay personas que prefieren la diplomacia o la máscara, y después se quejan de los políticos por ladrones. Uno tiene que ser directo, saber debatir con altura, pero no tiene por qué adornar las situaciones”.

Mucha gente vio con estupor que Lafaurie terminara al lado de Iván Cepeda, ¿encuentra algo de razón en eso?

José Félix Lafaurie: “Fíjate que no por una razón elemental, porque yo lo dije desde el primer momento: llevo más de 30 años escribiendo todas las semanas, y no puedo ahora hacer cosas diferentes a lo que he dicho porque deja uno de ser coherente, y si hay una cosa que nos caracteriza es eso”.

“Hemos sido siempre los mismos. Cuando estamos en un cargo público, cuando no estamos, porque incluso muchas veces los cargos públicos marean a la gente. Nunca nos hemos mareado, ni María Fernanda se ha mareado por ser senadora, ni yo cuando era vicecontralor”.

“Pero una cosa que a mí me parece sobre el tema de María Fernanda: cuando dicen eso digo, increíble, ella es más afable que yo, tiene un sentido mucho más cercano a la gente humilde que yo. María Fernanda puede conversar con el portero, con un taxista, con un tipo en la calle, es decir, a veces me toca halarla. Ella no hace diferencia en clases sociales”.

María Fernanda Cabal: “Además, yo tengo un humor, que a veces tengo que callarme para no meterme en más líos”.

¿Agua de panela en el norte del Cauca con la vicepresidenta Francia Márquez?

María Fernanda Cabal: “Yo le hago otra propuesta, vamos al norte del Cauca a escuchar a esa comunidad negra que está siendo asesinada, pero agua de panela qué jartera, que nos tomemos un biche”.

“Voy, claro, voy. Porque ella, si tuviera más inteligencia emocional, hubiera sido una protagonista del verdadero cambio que ya no fue; si ella hubiera cogido esa oportunidad para ser generosa, cariñosa y enamorar a ese pueblo lleno de necesidades, seguramente sería una candidata presidencial. Ya no lo fue porque la arrogancia los encegueció, tristemente”.

¿Qué los pone de acuerdo?

María Fernanda Cabal: “Conversar de política es grato con él, tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, él tiene muchos más amigos mamertos que yo, y como es costeño, los costeños también tienen una forma especial de comunicación entre ellos – que, además son de una genialidad excepcional, usted no encuentra costeño bruto en ningún lado – él tenía sus amigos mamertines”.

¿En qué no se ponen de acuerdo definitivamente?

José Félix Lafaurie: “A ella le gusta más el güarito, un buen whiskey”

María Fernanda Cabal: “Ah, sí. Me encanta celebrar y me gusta. Él es fiestero, pero es un costeño raro, no se toma un trago”.

¿Usted también tiene amigos en la otra orilla que admire?

María Fernanda Cabal: “No. O sea, no son enemigos, de hecho uno produce atracción en el adversario. He sido muchas veces invitada a conversaciones por los mismos que eran de las Farc, sino que para mí es terriblemente incómodo”.

“De hecho tengo una propuesta que me da vueltas, la dije en el evento en el Nogal que estuvo León Valencia. ¿Por qué siempre los políticos se tienen que meter en los acuerdos de paz cuando ellos nunca han expuesto su vida en un combate? La vida la exponen los policías, soldados, infantes de Marina y los mismos guerrilleros; los combatientes, no los ideólogos que son los peores, el de escritorio contaminando mentes”.

“¿Por qué uno no sienta a los combatientes en una mesa? De la fuerza pública, y de la guerrilla sin intervención de la clase política, que en este país siempre terminó pervirtiendo procesos de paz. Pónganse de acuerdo y háganle una propuesta al país entre ustedes combatientes”.

José Félix Lafaurie: “Creo que a la larga este tipo de cosas terminan siendo demasiado procedimentales, cuando los grandes problemas del país están por fuera”.

“El tema del ELN tiene que terminar en un gran acuerdo nacional, hoy, después de un año y medio, no hemos discutido ni un solo punto que realmente convoque al país”.

María Fernanda Cabal quiere ser presidenta de la República, ¿ya pensó que haría si gana?

José Félix Lafaurie: “Colaborarle como le colaboro. Desde irme fuera o ayudarle a hacer un buen gobierno”.

¿Con quién se ve compitiendo duro en el 2026?

María Fernanda Cabal: “Creo que esta va a ser una competencia de mujeres, y no lo digo por ningún feminismo, sino porque siento que el sello mujer sí marca una verdadera forma de transformar el ejercicio de la política a través del mandato”.

“Una mujer que devuelva el sentido de responsabilidad, que es lo que queremos de un mandatario. Yo me veo con mujeres, pero no sé cuáles. Creo que Petro va a investir a María José Pizarro; creo que los verdes estaban pensando en Claudia a pesar de estar divididos, ahora Claudia renuncia, ella quiere una decisión y le conviene, entonces ella es otra jugadora que ahora va a jugar es a ser Claudia Nayib, a lo Bukele. Ella se transforma. Decían que Verónica Alcocer, no la veo; el hecho es que las mujeres vamos a tener mucha más fuerza para llegar en el 2026”.

¿Cuál es el problema más grave que enfrenta Colombia hoy?

María Fernanda Cabal: “El narcotráfico”.

José Félix Lafaurie: “El narcotráfico, de lejos, que además tiene una arista y es toda dinámica de corrupción”.

¿Cómo definen a Gustavo Petro?

María Fernanda Cabal: “Caos”.

José Félix Lafaurie: “Un activista”.

Álvaro Uribe en una palabra

José Félix Lafaurie: “Patriota”.

María Fernanda Cabal: “Patriota”.

Iván Duque en una palabra

María Fernanda Cabal: “Tibio”.

José Félix Lafaurie: “Tibio”.

Juan Manuel Santos en una palabra

María Fernanda Cabal: “Traidor”.

José Félix Lafaurie: “Me toca copiarme”.