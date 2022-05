"Espectáculo de egos": la fuerte crítica de Rodolfo Hernández a los debates

El candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció mediante sus redes sociales que no participará en los debates restantes previos a la primera vuelta de las elecciones. El exalcalde de Bucaramanga presentó diferentes argumentos por los cuales justifica su ausencia en estos espacios con los demás contendientes por la Presidencia.

El más reciente debate fue organizado por los medios Semana y El Tiempo, donde asistieron Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Hernández fue invitado pero no asistió. Este criticó el debate, diciendo que "la prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos".

Rodolfo Hernández utilizó su cuenta de Twitter para presentar sus críticas en contra de los debates presidenciales, incluso señalando que ha sentido agresividad de otras campañas contra él, así como señalando a algunos de los candidatos.

En contexto: Rodolfo Hernández no asistirá más a los debates de candidatos presidenciales

"La agresividad de las otras campañas al ver cómo cada día son más los colombianos que me apoyan, me ha hecho pensar sobre qué hace que se desesperen y actúen así. La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida, que salga de la pobreza, pueda estudiar, tenga respuestas en salud, pueda hacer empresa, tenga microcréditos de bajo costo para no depender del gota a gota", indicó el exalcalde de Bucaramanga.

El candidato Hernández además planteó unas preguntas sobre los temas que él considera que se deberían estar tratando entre los candidatos durante esta última semana antes de las elecciones.

"Mientras los otros candidatos se pelean, yo me pregunto ¿Acaso es esto lo más importante, lo más urgente? ¿Cómo vamos a estar bien si el planeta se destruye? ¿Cómo, si no hay trabajo, si las familias no tienen con qué, si las mujeres son explotadas en sus trabajos, si son maltratadas en sus hogares? ¿Cómo estar bien si los más pobres no tienen cómo estudiar, si no hay para curarnos cuando enfermamos, si el campesino no tiene apoyo para cultivar el campo, ni los emprendedores para hacer empresas?", cuestionó el candidato.

"Ser presidente es como ser director de orquesta"

Rodolfo Hernández además señaló que el presidente de Colombia "debe ser como un director de orquesta, es saber guiar a los expertos en cada tema, no pretender ser un sabelotodo que en realidad no sabe cómo dirigir".

"El director de orquesta no debe tocar todos los instrumentos, debe saber guiar. Por eso estoy dialogando con quienes no son parte de la politiquería y tienen todo para aportarle al país", sostuvo.

Calificó los debates como un "espectáculo de egos", y señaló que el candidato Gustavo Petro decidió asistir a estos espacios "cuando las encuestas muestran que ya no va a ganar".

Vea también: Perdón social y encuestas: entre los temas debatidos por los candidatos presidenciales

Todas estas propuestas de los debates, ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui, mientras Petro decidió no aparecerse hasta ahora, cuando las encuestas muestran que ya no va a ganar. (9/10) — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 24, 2022

Finalmente, extendió una invitación a los otros candidatos para que ni participen más en los debates.