Rodolfo Hernández no asistirá más a los debates de candidatos presidenciales

Durante la última semana antes de que se lleven a cabo las elecciones del 29 de mayo en Colombia, los candidatos presidenciales se encuentran programados para realizar sus actos finales de campaña, así como para asistir a los últimos grandes debates.

El pasado 23 de mayo se llevó a cabo un debate organizado por Semana y El Tiempo, donde asistieron tres de los cinco candidatos que se mantienen en la contienda; Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. A este fue invitado también Rodolfo Hernández, pero el exalcalde de Bucaramanga no asistió, señalando que estaba en un compromiso de campaña en Tunja, capital de Boyacá.

El candidato por la Liga de Gobernantes Antocorrupción ha sido el fenómeno en las últimas encuestas publicadas previo a la última semana antes de los comicios. En algunas de estas, Hernández aparece como el candidato con la tercera mayor intención de voto, por detrás de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Sin embargo, Hernández ha decidido que no participará en los debates restantes antes de la primera vuelta, y señaló varios motivos para su decisión.

"Espectáculo de egos"

Rodolfo Hernández criticó puntualmente el debate al que no asistió, indicando que para quienes aspiran a la Presidencia, "la prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos".

Además, Hernández argumentó que las propuestas presentadas en los debates ya el electorado las conoce, ya que han sido dichas en entrevistas y "un montón de otros debates a los que yo ya fui".

Añadió además una pulla hacia el candidato Gustavo Petro, quien anteriormente se había ausentado de los debates presidenciales.

"Todas estas propuestas de los debates, ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui, mientras Petro decidió no aparecerse hasta ahora, cuando las encuestas muestran que ya no va a ganar", sostuvo Hernández.

Finalmente, indicó que por estas, entre otras razones, no volverá a asistir a los debates restantes, calificándolos como un "espectáculo de egos".

"Por todo eso he tomado la decisión de no asistir al debate de este jueves 26, como un llamado a los otros candidatos a no contribuir a ese espectáculo de egos y ataques como fue el del debate del lunes pasado", puntualizó en su cuenta de Twitter.