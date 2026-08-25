Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 24 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 25 de 2026
12:13 a. m.
12:13 a. m.
- Tolima pasa momentos muy complejos por cuenta de los incendios que han arrasado más de 27.000 hectáreas. Pese al apoyo de Bomberos, voluntarios y Ejército, las llamas siguen sin ser controladadas.
- El gobierno anunció subsidios por tres meses para quienes quedaron sin hogar tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Argos anunció la entrega de mil casas adaptadas a las zonas más afectadas.
- Abelardo de la Espriella dio la orden de iniciar las deportaciones de migrantes en condición irregular y aquellos que están cometiendo delitos en el país.