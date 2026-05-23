Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / viernes 22 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 23 de 2026
07:27 a. m.
07:27 a. m.
- Impresionantes imágenes del ataque con ráfagas de fusil a un avión de la Policía en Norte de Santander.
- Accidente en zona rural de Cali: vehículo con estudiantes cae al río dejando un fallecido y tres niños lesionados.
- EE. UU. reveló más de 200 nuevos archivos de Ovnis audios, fotos y videos.