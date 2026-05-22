Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / viernes 22 de mayo de 2026

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mayo 22 de 2026
09:32 a. m.
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  • Continúan las investigaciones por la muerte de Yulixa Toloza. Los dos detenidos en Cúcuta no aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel. Mientras tanto, en Venezuela María Fernanda Delgado, la dueña de la clínica y su pareja, fueron imputados por el delito de resistencia a la autoridad.
  • El sistema Transmilenio sigue siendo blanco de los violentos y los vándalos. Encapuchados intimidan a funcionarios del Distrito y apoyan la práctica de los colados.
  • Seis indígenas muertos y más de 60 heridos dejaron los violentos enfrentamientos entre las comunidades Misak y Nasa en Silvia, Cauca, en medio de una fuerte disputa por el control del territorio.
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