Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 22 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 22 de 2026
03:59 p. m.
03:59 p. m.
- Violencia desmedida en dos comunidades indígenas del Cauca ya deja 7 muertos y más de 100 heridos. Autoridades piden diálogo para evitar más víctimas.
- Noticias RCN conoció los chats manipulados y enviados desde el celular de Yulixa Toloza a sus amigas diciéndoles que iba en un taxi a un hospital. Sigue la búsqueda del supuesto anestesiólogo que ayudó a sacarla del local.
- El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que las declaraciones del presidente Gustavo Petro impulsaron los ataques y actos de vandalismo registrados en la tarde del jueves.