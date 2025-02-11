Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 2 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 02 de 2025
04:59 p. m.
- El abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, el estudiante que murió tras una brutal golpiza, aseguró que el hecho no tiene justificación y habló sobre el delito que pedirán se le impute al capturado por este hecho.
- Mortal explosión en una tienda de bajo costo en Hermosillo, México, en donde murieron 23 personas.
- Alias El Veneco pidió perdón a la familia de Miguel Uribe Turbay por el crimen, y aseguró que colaborará con la justicia para esclarecer lo sucedido.