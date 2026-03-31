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🔴 EN VIVO | Artemis II, el regreso a la Luna. Transmisión especial

Más de 50 años después, la humanidad vuelve a acercarse a la Luna en una misión clave para su futuro en el espacio.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
06:01 p. m.
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Tras el cierre del Programa Apolo en 1972, la exploración espacial tripulada retoma su rumbo hacia la Luna. Este miércoles 1 de abril de 2026 despegará Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy, en lo que será el primer viaje con astronautas más allá de la órbita terrestre baja en más de medio siglo, bajo la dirección de la NASA.

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Se trata de una misión sin alunizaje, pero decisiva: su objetivo es comprobar que la nave Orion puede operar con tripulación en condiciones de espacio profundo antes de intentar el regreso del ser humano a la superficie lunar.

El despegue que marca una nueva era

El primer momento clave será el lanzamiento del Space Launch System (SLS), el cohete más potente desarrollado por la NASA. Este sistema permitirá que la cápsula Orion abandone la Tierra y se encamine hacia una misión que no ocurría desde hace más de cinco décadas.

Tras el despegue, la nave permanecerá cerca de 24 horas en órbita terrestre alta. En esta fase, los astronautas verificarán manualmente los sistemas críticos de navegación, comunicaciones y soporte vital.

Luego se ejecutará la inyección trans-lunar, la maniobra que impulsará la nave hacia la Luna y marcará el inicio del viaje en espacio profundo.

El sobrevuelo lunar y el punto más lejano

Artemis II no aterrizará, pero sí rodeará la Luna en una trayectoria de retorno libre. Durante este recorrido, la nave pasará por la cara oculta del satélite y alcanzará una distancia cercana a los 400.000 kilómetros de la Tierra, uno de los puntos más lejanos jamás alcanzados por humanos.

Este momento será clave para evaluar el comportamiento de todos los sistemas en condiciones reales, lejos de la protección del entorno terrestre.

El regreso, una prueba definitiva

El reingreso a la atmósfera será uno de los desafíos más críticos. La cápsula Orion deberá soportar temperaturas extremas antes de amerizar en la Tierra, validando así su capacidad para futuras misiones tripuladas que sí contemplan el alunizaje.

Cobertura especial de Noticias RCN

Noticias RCN realizará un seguimiento continuo de esta misión histórica a lo largo del día y en sus diferentes emisiones. Desde el lanzamiento hasta los momentos más relevantes del recorrido, la audiencia podrá conocer en tiempo real cómo avanza este nuevo capítulo de la exploración lunar.

¿Dónde ver el histórico regreso tripulado a la órbita lunar en el lanzamiento de Artemis II?
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Con análisis, contexto y reportes en directo, la cobertura permitirá entender por qué Artemis II no solo representa un viaje alrededor de la Luna, sino el primer paso hacia una presencia humana sostenida en su superficie y, a futuro, hacia misiones más ambiciosas como Marte.

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