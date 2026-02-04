Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 2 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 02 de 2026
03:20 p. m.
03:20 p. m.
- El Papa León XIV dio inicio formal a su primera Semana Santa como sumo pontífice, lo hizo con la Misa Crismal.
- El miércoles fue el lanzamiento de la misión Artemis II, pero ¿cómo van hoy los astronautas? ¿Qué hicieron? ¿Cómo pasaron la noche?
- La Fiscalía destapó un presunto millonario desfalco en contratos del para la alimentación de niños y mujeres gestantes en La Guajira. Siete personas, entre exfuncionarios y particulares enfrentan cargos.
- Tres de los heridos del fatal accidente de tránsito en el peaje Casablanca permanecen bajo observación médica en el hospital regional de Zipaquirá, 8 personas más ya fueron dadas de alta.