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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 2 de abril de 2026

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abril 02 de 2026
03:20 p. m.
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  • El Papa León XIV dio inicio formal a su primera Semana Santa como sumo pontífice, lo hizo con la Misa Crismal.
  • El miércoles fue el lanzamiento de la misión Artemis II, pero ¿cómo van hoy los astronautas? ¿Qué hicieron? ¿Cómo pasaron la noche?
  • La Fiscalía destapó un presunto millonario desfalco en contratos del para la alimentación de niños y mujeres gestantes en La Guajira. Siete personas, entre exfuncionarios y particulares enfrentan cargos.
  • Tres de los heridos del fatal accidente de tránsito en el peaje Casablanca permanecen bajo observación médica en el hospital regional de Zipaquirá, 8 personas más ya fueron dadas de alta.
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