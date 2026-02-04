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“Los carros se levantaban encima”: el relato de dos sobrevivientes del siniestro en el peaje Bogotá - Ubaté

Los testigos del trágico accidente revelaron detalles de los momentos de pánico que vivieron al ver la explosión ocasionada por el tractocamión.

Noticias RCN

abril 02 de 2026
03:16 p. m.
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Nelson y Bárbara, una pareja de esposos, se convirtieron en una de las voces que hoy reconstruyen los momentos de pánico que todos los viajeros presenciaron durante el siniestro en el peaje Bogotá - Ubaté, en donde un tractocamión perdió el control y chocó contra el peaje y 11 automóviles que se encontraban allí.

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Testimonio de los sobrevivientes

Sobre las 5:30 a.m. Nelson y Bárbara presenciaron uno de los capítulos más estremecedores de sus vidas al ser testigos de la tragedia que dejó 21 personas heridas y 5 personas fallecidas.

A segundos de perder la vida, estos fueron algunos de los pensamientos que pasaron por la mente de esta pareja de esposos, quienes se encontraban en su automóvil en el peaje ubicado entre la vía Bogotá - Ubaté.

“Yo estaba en la posición sexta o séptima antes de llegar a pagar el peaje, pero estaba parado. Cuando sentí una explosión tan terrible donde estaban cobrando el peaje me asustó mucho y solo quise decir Dios mío. Todos los carros comenzaron a levantarse e irse encima mío”.

El tiempo fue crucial ya que Nelson miró a su esposa, quien se encontraba atrapada dentro del vehículo a raíz del cinturón de seguridad y la puerta bloqueada por el impacto. Ante los gritos de auxilio, la ayuda no apareció en dichos instantes.

“Mucha angustia, pedíamos que nos ayudaran, pero nadie nos ayudó. Solo entre los dos, él fue el que me sacó. Me duele el pecho, me llevaron para Zipaquirá, me tomaron placas del tórax, abdomen y la pierna. Gracias a Dios todo salió bien”, explicó Bárbara.

A su relato se sumó la preocupación por la capacitación que los conductores de vehículos de carga pesada deben recibir por parte de las autoridades y empresas.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para dar con las causas exactas del siniestro, pues aseguran que el vehículo se habría quedado sin frenos.

“El vehículo embistió de frente a un vehículo en donde iba una familia. Se va a determinar qué oportunidades de mejora encontramos en esta vía que favorezca la seguridad vial de todos los usuarios”, explicó Diego Armando Jiménez, secretario de movilidad de Cundinamarca.

Así mismo, se hicieron recomendaciones a los conductores a extremar las precauciones y cumplir con las normas de tránsito durante sus desplazamientos.

“El llamado es a respetar los límites de velocidad, revisar pre operacionalmente su vehículo antes de iniciar el viaje y planificar los viajes”.

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¿Qué se sabe de los heridos?

En el Hospital Regional de Zipaquirá se encuentran Jaime Zapata, Luz María Castellanos y Nicole Valeria Triana, quienes siguen recibiendo atención médica al presentar fracturas y ser sometidos a cirugías de complejidad.

Por su parte, Adolfo Forero, el conductor de uno de los vehículos impactados, fue trasladado al Hospital De la Samaritana y se encuentra en cuidados intensivos con pronóstico reservado.

“Fue intervenido por neurocirugía por una hemorragia intracraneal severa. El paciente está al cuidado de ese servicio, fue trasladado a UCI y su pronóstico es reservado”, explicó German Pineda, coordinador de urgencias.

El siniestro dejó 5 muertos, 21 heridos, 13 remitidos al Hospital Regional de Zipaquirá en donde 3 permanecen bajo observación médica.

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