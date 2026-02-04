‘Chicho’ Arango puso la cara ante las críticas: esto le dijo a los hinchas de Nacional

Cristian ‘Chicho’ Arango empieza a entrar en el foco de la crítica en Atlético Nacional. El delantero antioqueño, uno de los fichajes más rutilantes del fútbol colombiano para este 2026, todavía no ha logrado mostrar la versión que ilusionó a la hinchada verdolaga desde su llegada. Tras el empate 0-0 frente a Cúcuta Deportivo en el Atanasio Girardot, el atacante habló con tranquilidad sobre su presente y pidió paciencia mientras termina de ponerse a punto.

Chicho pide calma mientras suma ritmo

Arango fue recibido como uno de los grandes golpes del mercado, incluso catalogado por muchos aficionados como el mejor refuerzo de la Liga BetPlay para esta temporada. Sin embargo, una lesión en las primeras semanas frenó su adaptación y le impidió tener la continuidad esperada.

Esa falta de minutos ha sido, precisamente, el argumento principal del atacante para explicar por qué todavía no despega con la camiseta verde. En zona mixta, luego del empate sin goles ante Cúcuta, el delantero dejó un mensaje sereno y responsable sobre su proceso.

“Llevo 200 minutos, llevo un gol. Obviamente la gente quiere ver mucho más, quiere ver más minutos, entonces me lo estoy tomando con calma”, expresó el atacante, consciente de la expectativa que existe a su alrededor.

Lejos de entrar en ansiedad por las críticas, el exgoleador de la MLS aseguró que su prioridad es recuperar su mejor condición física para responder en los partidos importantes que se vienen para el cuadro paisa.

Nacional espera la mejor versión de su goleador

El propio futbolista dejó claro que está enfocado en el trabajo diario para volver a su mejor nivel competitivo y convertirse en el hombre decisivo que esperan los hinchas.

“Me lo estoy tomando con calma, con responsabilidad, preparándome muy bien para lo que se viene”, añadió Arango, quien también insistió en que está terminando de ponerse a punto para aprovechar cada oportunidad.

El cuerpo técnico y la afición coinciden en que su jerarquía no está en discusión, pero sí existe la expectativa de que empiece a traducir esa calidad en goles y actuaciones determinantes. Atlético Nacional sigue líder del campeonato, aunque buena parte de la mirada está puesta en cuándo aparecerá la mejor versión de Chicho, llamado a ser una de las piezas clave en la pelea por el título.