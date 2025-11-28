CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 28 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:42 a. m.
  • Fueron enviados a la cárcel los siete integrantes de la banda del carro rojo, responsables de al menor ocho atracos a vehículos en Bogotá.
  • Una adulta mayor fue agredida dentro de su casa por delincuentes que se hicieron pasar por técnicos de una empresa de telefonía para robarla.
  • Sigue la escalada de violencia en Cauca. Ayer fue hostigada la Estación de Policía en Suárez y fue asesinado en Popayán el coronel Rafael Granados, jefe de operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico.
