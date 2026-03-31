Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 31 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 31 de 2026
04:11 p. m.
04:11 p. m.
- El gobernador de Antioquia alerta por la suspensión de las órdenes de captura contra 23 peligrosos criminales de Medellín y el Valle de Aburrá por un término de seis meses, la petición la hizo el comisionado de paz.
- Ejército rescató a cinco niños que estaban escondidos desde el domingo en las selvas de Caquetá, para evitar que fueran reclutados por las disidencias de las Farc. Tienen entre 3 y 16 años.
- Sigue la atención a las emergencias por las lluvias en el país. En Melgar ya fueron superadas las inundaciones y las autoridades atienden 35 barrios que resultaron afectados. En Cali un vendaval causó estragos en varias zonas de la ciudad.
- El miércoles 1 de abril arranca la transición del nuevo modelo de pasaportes. La empresa Thomas Greg and Sons, después de dos décadas deja de imprimir los documentos.