Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 23 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 23 de 2026
08:12 p. m.
- Heridos por explosión en laboratorio de coca en Nariño se encuentran fuera de peligro
- Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático
- Magistrado Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica