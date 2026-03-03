CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
12:43 a. m.
  • Pasan las horas y la guerra en Oriente Medio entre Israel, EE.UU. e Irán se recrudece. Estados unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a que salgan de 15 países en donde sus vidas corren riesgo, se reportan ataques con misiles por parte de Irán.
  • Grave denuncia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según los mandatarios, no asistieron a una rueda de prensa en Hidroituango por una alerta que recibieron sobre un posible ataque con drones por parte de las disidencias de alias Calarcá.
  • Hallan los cuerpos de dos menores de 14 y 17 años de edad que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 17 de febrero en Barranquilla.
