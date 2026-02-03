CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Se recrudece la guerra en Medio Oriente. Por tercer día consecutivo Estados Unidos e Israel lanzan poderosas bombas contra bases militares de irán.
  • Irán respondió a los ataques, cientos de misiles fueron lanzados contra Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita, Jerusalén y Tel Aviv.
  • El régimen iraní anunció le cierre total del Estrecho de Ormuz. Dijo que cualquier barco que transite por la zona será destruido.
  • Dolor en Atlántico por el asesinato de dos hermanas de 14 y 17 años. Sus cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío. La mamá de las menores dice que le habían pedido dinero por la libertad de sus hijas.
  • El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín tuvieron que cancelar un evento en Hidroituango porque recibieron una alerta, según ellos, del propio Ejército por un posible ataque con drones cargados con explosivos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 2 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 1 de marzo de 2026

Otras Noticias

La casa de los famosos

Castigo de último momento en La Casa de los Famosos Colombia: Jefe anunció decisión contra este participante

Este lunes, el Jefe dio a conocer la fuerte sanción en contra de este famoso.

Irán

Irán advierte que las bases estadounidenses en Oriente Medio son “un objetivo legítimo”

El ministro de Asuntos Exteriores iraní también informó que en dos días podría definirse quién será el nuevo líder supremo, tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

River Plate

River Plate ya tendría todo pactado con su nuevo técnico: sorpresa en Argentina

Santa Marta

Capturaron a los delincuentes que encañonaron a un padre y su hijo en plena vía de Santa Marta

Trabajo

Empleadas domésticas deberán tener registro clave para poder trabajar: ley es exigente