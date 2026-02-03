Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026
marzo 02 de 2026
09:22 p. m.
- Se recrudece la guerra en Medio Oriente. Por tercer día consecutivo Estados Unidos e Israel lanzan poderosas bombas contra bases militares de irán.
- Irán respondió a los ataques, cientos de misiles fueron lanzados contra Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita, Jerusalén y Tel Aviv.
- El régimen iraní anunció le cierre total del Estrecho de Ormuz. Dijo que cualquier barco que transite por la zona será destruido.
- Dolor en Atlántico por el asesinato de dos hermanas de 14 y 17 años. Sus cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío. La mamá de las menores dice que le habían pedido dinero por la libertad de sus hijas.
- El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín tuvieron que cancelar un evento en Hidroituango porque recibieron una alerta, según ellos, del propio Ejército por un posible ataque con drones cargados con explosivos.