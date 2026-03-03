Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 3 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 03 de 2026
08:48 a. m.
- Inicia el conteo regresivo para la Copa Mundial de la Fifa 2026. Faltan 100 días para el certamen deportivo más importante del mundo.
- Siguen los enfrentamientos en Medio Oriente. Irán sigue lanzando misiles y drones, mientras Estados Unidos e Israel se mantienen en la ofensiva contra el régimen ayatolá.
- Dos hermanas de 14 y 17 años fueron asesinadas en Malambo, Atlántico, tras desaparecer el martes de carnaval.