CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 3 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
08:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Inicia el conteo regresivo para la Copa Mundial de la Fifa 2026. Faltan 100 días para el certamen deportivo más importante del mundo.
  • Siguen los enfrentamientos en Medio Oriente. Irán sigue lanzando misiles y drones, mientras Estados Unidos e Israel se mantienen en la ofensiva contra el régimen ayatolá.
  • Dos hermanas de 14 y 17 años fueron asesinadas en Malambo, Atlántico, tras desaparecer el martes de carnaval.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026

Otras Noticias

Valle del Cauca

¿Está el Gobierno Nacional desestimando alertas de seguridad en plena campaña electoral?

El debate se abrió con las denuncias del gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, quienes cancelaron una rueda de prensa en Hidroituango.

Venezuela

"Se cometieron errores con presos políticos": ficha clave del régimen en Venezuela destapó la olla

En medio de las liberaciones de la ley de amnistía en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez habló de los presos políticos.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita luego de bombardeos cerca de su residencia

Datacrédito

DataCrédito lanzó ayuda para endeudados en Colombia: así funciona esta herramienta

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 3 de marzo de 2026