"Ella me dijo: papi, aquí estamos en guerra": padre de Ivonne Rubio, la colombiana asesinada por Hamás en Israel

El 7 de octubre de 2023, 1.200 efectivos de la milicia islámica Hamás entró desde Gaza a territorio de Israel y llevó a cabo uno de los peores ataques de este grupo contra esa nación: producto de los hechos 1.200 perdieron la vida y otras 250 fueron tomadas de rehenes.

Entre las personas asesinadas ese día por el grupo denominado como terrorista por varias naciones, perdió la vida Ivonne Rubio, una joven colombiana que se encontraba en el Festival Nova cuando sucedió el ataque. En este festival 364 jóvenes fueron acribillados.

Julio César, padre de Ivonne, habló de la situación en A lo que Vinimos de Noticias RCN.

Primero, un abrazo solidario en este momento tan difícil para usted y su familia. ¿Cómo ha sido este año para usted?

Un año muy doloroso porque el día a día sin mi niña es… no sé, no hay palabras para describir el dolor tan profundo que es abrir los ojos y saber que ella no está, que no está con nosotros.

No consigo que eso entre en mi cabeza, el que a mi niña yo no fui a rescatarla. Yo sentí como que pude haber hecho más por ella y no lo hice.

Ese día la situación era muy difícil, precisamente quiero preguntarle por ese 7 de octubre, ¿ella lo llamó en algún momento?

Justamente hoy hace un año, a las 7:15 de la mañana, me despertó el timbre y entró la llamada de mi niña y yo me alegré porque no pensé tan siquiera lo que estaba pensando, nunca me imaginé que iba a ser la última llamada, nunca me imaginé que iban a ser los últimos momentos en que los que yo le iba a escuchar.

Ella me dice “papi, papi, aquí estamos en guerra”, esas son las palabras que recuerdo que ella me dijo y yo le recomendé que se fuera un búnker y ahí nunca más la volví a escuchar.

Ivonne dejó un niño de 5 años, ¿qué dice él, cómo ha sido este tiempo para este pequeño?

El niño sigue creciendo, pero a medida que va creciendo va haciendo preguntas más difíciles para responderlas.

Una de las preguntas de él es: ¿por qué mataron a mi mamá? Yo le dije que fueron unas personas muy malas que viven muy lejos y que la mataron y él dice. “Ah, sí, por eso mi mamá no me llevó para esa fiesta, porque ella sabía que ellos eran malos”, yo le dije que no, que ella no sabía que ellos eran malos,él dijo “sí, porque si ellos la mataron a ella, me hubieran podido matar a mí también”.

Un año después, la guerra se incrementa y el panorama es cada vez más complejo, ¿usted cómo lo ve desde Israel?

El radicalismo. No entiendo cómo es que siendo seres humanos, no podemos ser tolerantes, tenemos que ser tolerantes. No podemos hacer que las personas piensen igual que nosotros y que tengan nuestra misma religión y nuestra misma política.

Ellos no reivindican su liberación, no, de eso no hablan ellos. Si usted ha escuchado las palabras ellos dicen en árabe es “Dios es grande” y comienzan a matar en nombre de Dios y eso no es razonable.