Inició el proceso judicial contra el policía acusado de asesinar a un joven de tez negra en Londres

Este miércoles 2 de octubre, en Londres, inició el juicio contra Martyn Blake, el policía que es acusado del asesinato de Chris Kaba, un joven que murió el 5 de septiembre de 2022 tras recibir un impacto de bala.

El caso del hombre, que era de tez negra, generó múltiples manifestaciones de los ciudadanos londinenses. Por lo tanto, desde ese entonces, le han pedido celeridad a las autoridades judiciales bajo el argumento de que no haya impunidad.

¿Cómo habría ocurrido el asesinato del que es acusado el policía en Londres?

Según los expedientes judiciales y las líneas de investigación abiertas, Chris Kaba iba conduciendo un vehículo que no era de él y las autoridades habrían descubierto que, presuntamente, ese automóvil habría estado relacionado con una situación en la que hubo armas de fuego.

En consecuencia, la Policía habría iniciado una persecución y, en medio de ese hecho, un vehículo de las fuerzas de seguridad le habría obstaculizado el pasado para que no pudiera seguirse movilizando.

Posteriormente, el policía Martyn Blake habría empuñado su arma de dotación y le habría disparado al joven de 24 años. De esa manera, lo habría dejado gravemente herido y, aunque lo trasladaron de emergencia a un centro médico, perdió la vida unas horas después.

Luego de que se presentó esa situación, la mayoría de los ciudadanos londinenses aseguraron que se trató de un caso de racismo y que el policía no hubiera disparado si la persecución hubiera sido contra un joven de tez blanca.

¿Qué ha asegurado el fiscal a cargo de la investigación contra el policía de Londres?

Tom Little, el fiscal del tribunal de Old Bailey, aseguró que, en principio, no se ha encontrado ninguna razón justificable para haber disparado.

Asimismo, ha hecho énfasis en que no se ha comprobado que el joven de 24 años tuviera las intenciones de huir y escabullir totalmente el procedimiento que querían realizar los policías.