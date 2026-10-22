Joven perdió la vida en un parque de diversiones en Cabo San Lucas

Una joven de 18 años murió tras caer de la atracción El Péndulo durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. Las autoridades investigan qué pasó con el sistema de seguridad del juego.

La muerte de Gabriela Rodríguez Tezoco conmocionó a la comunidad de Cabo San Lucas y abrió interrogantes sobre las condiciones en las que operaba la atracción. La joven fue auxiliada por los equipos de emergencia y trasladada a un hospital, donde falleció debido a las lesiones sufridas.

Tras el accidente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una investigación y aseguró tanto el juego mecánico como el área donde ocurrió la caída. Peritos de distintas especialidades trabajan para establecer las circunstancias del hecho y determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad.

¿Qué se sabe del accidente en el juego El Péndulo?

El accidente se registró durante el funcionamiento de la atracción, instalada en la feria de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas. De acuerdo con los reportes publicados por medios mexicanos, la joven cayó mientras el juego estaba en movimiento.

Videos difundidos en redes sociales registraron parte de lo ocurrido y las reacciones posteriores de quienes se encontraban en el lugar. Sin embargo, las imágenes no permiten establecer por sí solas qué provocó la caída ni si hubo una falla mecánica, un problema en el sistema de sujeción o alguna otra circunstancia.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el accidente y si existen responsabilidades relacionadas con la operación o las condiciones técnicas del juego. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente una causa definitiva.

¿Quién era Gabriela Rodríguez Tezoco?

Gabriela tenía 18 años y acababa de terminar sus estudios de bachillerato. El Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, plantel 10 Las Palmas publicó un mensaje de condolencias para su familia, amigos y compañeros.

La institución educativa la recordó con palabras de afecto y destacó la huella que dejó en su comunidad escolar. Tras conocerse su fallecimiento, allegados y conocidos también compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras la tragedia?

Como medida preventiva, el juego El Péndulo quedó suspendido y bajo resguardo mientras avanzan las diligencias. Las autoridades también anunciaron revisiones de las atracciones instaladas en la feria para verificar sus condiciones de funcionamiento.

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El caso mantiene la atención sobre los controles de seguridad de los juegos mecánicos itinerantes. Los resultados de los peritajes serán determinantes para esclarecer lo sucedido y establecer si hubo alguna falla o incumplimiento que contribuyera al accidente.