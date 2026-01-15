Murió reconocido cantante de merengue: Wilfrido Vargas lo despidió con triste mensaje

El mundo del merengue atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Reymond Durán, reconocido vocalista de la agrupación Sin Fronteras.

La noticia, conocida en las últimas horas, generó una oleada de mensajes de despedida en el género tropical, entre ellos uno especialmente sentido del maestro Wilfrido Vargas, referente histórico del merengue.

La partida del artista deja un vacío no solo en su agrupación, sino también entre colegas, seguidores y amantes de la música caribeña, que hoy lamentan la pérdida de una voz joven y prometedora.

El mensaje de despedida de Sin Fronteras

Fue la propia agrupación Sin Fronteras la encargada de confirmar el fallecimiento de Reymond Durán, ocurrido en la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026.

A través de un comunicado, el grupo expresó el impacto que deja su ausencia.

“Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Durán. Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música”, señalaron.

En el mensaje, destacaron que Durán fue “un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional”, y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas.

El emotivo mensaje de Wilfrido Vargas

Uno de los mensajes que más conmovió al gremio fue el de Wilfrido Vargas, quien recordó su paso por su equipo y su huella musical.

“El día de hoy despedimos con el corazón apretado y la fe puesta en alto a nuestro querido Reymond Durán”, escribió.

El merenguero resaltó que el cantante se unió a su equipo en 2013 y participó en la grabación de Tributo a la bachata 3. “Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical, pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros”, agregó.