American Airlines reporta "problemas técnicos" en la víspera de Navidad con sus vuelos

La víspera de Navidad se complicó para varios viajeros. En la mañana de este 24 de diciembre, la aerolínea American Airlines informó que se presentan "problemas técnicos" con todos los vuelos.

A través de redes sociales, fueron varios los pasajeros en Estados Unidos que reportaron fallas al momento de abordar sus vuelos. Por causa de esta situación, la aerolínea suspendió los vuelos.

American Airlines le respondió a algunos de los usuarios afectados por X. Sin embargo, aún no se conoce qué pudo haber causado la emergencia y en cuánto tiempo los servicios se restaurarán.

“American Airlines está informando de un problema técnico y ha solicitado que los aviones en todo el país queden en tierra”, informó la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Actualmente, la aerolínea opera miles de vuelos al día a más de 350 destinos en más de 60 países.

Los problemas técnicos de las aerolíneas no son nuevos. Hace un par de años y durante las vacaciones, Southwest Airlines tuvo un colapso en sus sistemas, lo cual hizo que más de 16 mil vuelos se vieran afectados, dejando a dos millones de pasajeros en la intemperie.

Avión de American Airlines se inundó

Los pasajeros de un vuelo de American Airlines vivieron un momento de pánico hace algunos días. El avión salió de Dallas y tenía pensado llegar a Minnesota, cuando el agua empezó a inundar la cabina.

En redes sociales, los usuarios mostraron la forma en la que el agua empezó a desplazarse entre las sillas. Algunos tomaron la situación con humor, mientras que otros sintieron pánico por no saber qué estaba pasando.

El agua, según contó The New York Post, se filtró por el pasillo hacia la parte delantera por una fuga en el baño. “Fue una absoluta incredulidad y un poco de pánico darnos cuenta de que no podían cerrar el agua”, esto le dijo Hilary Stewart Blazevic, pasajera del avión, al medio de comunicación norteamericano.