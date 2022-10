¿Enemigo interno?: periodista del Wall Street Journal comentó posible discusión de Gustavo Petro con José Antonio Ocampo

Desde que el Gobierno de Gustavo Petro puso en marcha su plan de acción para llevar a cabo las reformas que prometió, las diferencias internas entre los delegados de la administración han aparecido con frecuencia. Esta vez el ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo y Gustavo Petro, al parecer no han logrado ponerse de acuerdo sobre la compra de tierras que se acordó con Fedegan.

Ocampo recientemente aseguró que el Gobierno no usará bonos para comprar los 3 millones de hectáreas ganaderas que se plantean en la reforma rural para la democratización de la tierra. Pero anteriormente, Gustavo Petro había dicho que dichos terrenos se pagarían con Títulos de Deuda Pública y dinero de la cooperación internacional.

Sobre esto, Ocampo fue claro: “en el Ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con TES. Eso no está autorizado”.

Pero las contradicciones continuaron y ahora, el presidente Petro al parecer se refirió de nuevo al jefe de cartera, en medio de un discurso que tuvo lugar en Caldono, Cauca. “Es un enemigo interno, representado por creencias y maneras de pensar, no solamente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir, entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no se pueden comprar las tierras, y en esa discusión pasan meses”.

Sobre esto opinó el periodista del Wall Street Journal, Juan Forero, quien afirmó que el mandatario estaba "arremetiendo" contra Ocampo. “Ocampo había dicho que el Gobierno no podía usar bonos para comprar tierras, justo después de que el gobierno dijera que haría precisamente eso. Ocampo es respetado en el contexto, pero ¿durará?”, preguntó el periodista.

Speaking of an “internal enemy” that doesn’t permit change, President Petro lashes out at Econ Minister Ocampo. Ocampo had said the government couldn’t use bonds to buy land, just after the government said it would do just that. Ocampo is respected by market, but will he last? https://t.co/CQZi94dHV8