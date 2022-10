¿Presidente Gustavo Petro vs. José Antonio Ocampo?: El mandatario envió duro mensaje desde Cauca

En los últimos días ha habido una difícil contradicción en el Gobierno. El gabinete del presidente Gustavo Petro da mensajes que terminan a la final siendo recogidos y controvertidos por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

No ha pasado una ni dos veces. Sucedió con la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre el decrecimiento; una vez más con la viceministra de Minas en la línea de la suspensión de la exploración de yacimientos de hidrocarburos, cuando por alguna razón la ministra Vélez cesó sus exposiciones ante la prensa. Y también pasó con una alerta reciente a la ministra de Agricultura, Cecilia López, a la que le dijo que el plan de compra de 3 millones de hectáreas de tierra no podría darse con TES o bonos del Estado.

El comentario del presidente Gustavo Petro desde Cauca

Este miércoles desde el Cauca fue evidente la molestia del presidente Gustavo Petro. “Representado por creencias, maneras de pensar. No simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. (…) Entonces proponemos la reforma agraria, y alguien dice: no, no se pueden comprar las tierras. Y entonces, entre la discusión pasan dos meses, 8 meses, un año y se nos fue el tiempo”, dijo el jefe de Estado.

Las divisiones en el gabinete del presidente

Aunque Petro no mencionó a su ministro de Hacienda, lo cierto es que el mensaje parece claro. Ocampo ha sido considerado por algunos analistas y críticos como el "arquero" del Gobierno por las declaraciones en las que ha tenido que rectificar una tras otra a sus propios compañeros de gabinete. Y aún faltan discusiones estructurales que están pensadas para el próximo año como la reforma a la salud y la reforma a las pensiones.

En ambos temas hay muchas dudas desde el sector académico y los técnicos. El gobierno ha dicho que para financiar los ingresos de alrededor de 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen una pensión, hay que tomar el flujo de los ingresos a los fondos de pensiones y llevarlos a Colpensiones. Pero desde las AFP aseguran que, de acuerdo con la propuesta de campaña, eso significaría cerca del 94 % de ingresos a los fondos privados hoy por hoy. Es decir, la posibilidad de que los fondos desaparezcan.

Del otro lado, la ministra de Salud, Carolina Corcho, y su superintendente, han dado mensajes sobre la eliminación del papel de las EPS como administradoras de los recursos que van a la ADRES y con los cuales se financia los servicios del Plan de Beneficios de Salud del país. Si Ocampo ha mostrado una decisión evidente de moderación frente a las reformas estructurales, es predecible que en estos otros dos grandes temas que tienen que ver con financiación del Estado también se pronuncie.

Al final del día, el presidente, quien fue elegido democráticamente con un plan de gobierno de reformas de fondo, puede tomar una decisión sobre cualquier miembro de su gabinete. Pero convencer a Ocampo para enviar un mensaje de estabilidad a los mercados no fue fácil. El ministro tuvo que conseguir un permiso en la universidad de la que es profesor en los Estados Unidos y sin duda su nombre significa garantía y credibilidad para los inversionistas, la bolsa y las firmas de análisis económico. La pregunta es si el gabinete resistirá una rectificación tras otra del ministro para cuidar el gasto del Estado que crecerá el próximo año, así como el recaudo en impuestos, o si, por el contrario, tras los comentarios del presidente, el jefe de Hacienda cumplirá estrictamente con la aprobación de la reforma tributaria y luego buscará regresar a la academia.