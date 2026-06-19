Así fue la reunión de la presidenta (2015) de la AN Dinorah Figuera con Jorge Rodríguez en Venezuela

La opositora y exiliada venezolana Dinorah Figuera, que inició un diálogo con el gobierno interino de su país, informó que este viernes 19 de junio regresó a Estados Unidos para sostener reuniones con la administración de Donald Trump.

La exparlamentaria tiene el respaldo de EE. UU. para hacer parte de una agenda de transición democrática con el interinato de los hermanos Rodríguez, tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Figuera llegó a Venezuela tras ocho años en el exilio. Se reunió con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez y dirigentes opositores en una visita de 24 horas.

Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones.

¿Cómo fue la reunión entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez?

La información que se conoce hasta el momento señala que Jorge Rodríguez recibió a la opositora Dinorah Fueguera en el Palacio Legislativo para una primera reunión.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió el encuentro como una ocasión para "debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática", indicó a través de un comunicado.

Se reunió además con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, así como dirigentes de la Plataforma Unitaria, alineada con la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Tras la reunión Figuera, explicó que hay posiciones respetables y coincidencias en el bloque opositor de Venezuela.

Yo no soy ni remotamente dueña de este proceso, me siento como un cofactor coadyuvante.

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Dinorah Figuera habló de su papel en las negociaciones con el régimen

Su agenda del diálogo incluye temas clave como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política, según el Departamento de Estado.

La opositora dijo que tal vez en la próxima visita al país podría reunirse con la presidenta encargada. "Estoy dispuesta a reunirme con todos los sectores”, dijo.