VIDEO | Así quedaron algunos lugares de California tras el sismo de este 5 de diciembre

Un sismo de magnitud 7 ocurrió este 5 de diciembre en la costa norte de California. Posteriormente, hubo alerta por tsunami.

Sin embargo, a los pocos minutos, el Sistema de Advertencia de Tsunamis canceló la advertencia. El epicentro fue registrado a una profundidad de 10 kilómetros y a unas 39 millas al oeste de Ferndale, según lo reportado por el Servicio Geológico Nacional (USGS).

Poderoso sismo en California

“Es posible que se produzcan tsunamis peligrosos en las costas situadas a menos de 300 kilómetros del terremoto”, esta fue la señal emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis del Servicio Metrológico Nacional, la cual después fue cancelada.

Una alerta de este tipo, según explicaron las autoridades norteamericanas, implica que la población esté pendiente sobre posibles crecientes del agua y, especialmente, buscar lugares seguros con la llegada del tsumani.

“Recibí una llamada de mi padre pidiéndome que buscara un terreno más alto de inmediato (…) Pero nadie más se puso demasiado nervioso. Me llevó un tiempo decidir si volver a la oficina o no. Decidí ir al Salesforce Park, que está más arriba, y esperé allí para recibir noticias”, este fue el testimonio de Nicole Steinberg a Reuters, quien estaba en San Francisco, en donde no se sintió el sismo, pero sí hubo alerta.

Una persona afectada le dijo a AFP lo siguiente: “He sufrido muchos terremotos a lo largo de los años, pero este fue único. Recibimos el aviso y en cuestión de segundos empezó a retumbar”.

De igual forma, el Departamento de Policía de Berkeley emitió una orden de evacuación para las personas de San Francisco. No obstante, también descartó el peligro de tsunami. Aproximadamente 19 mil personas quedaron sin electricidad en Humboldt.

Por causa del sismo, las operaciones del tren subacuático en la bahía de San Francisco se detuvieron como protección. Asimismo, el zoológico de la ciudad cerró la entrada al público, junto con la evacuación de trabajadores y animales.

El sismo tuvo réplicas en Cobb, norte de California, con base a la información revelada por la USGS. Cabe mencionar que esta costa tiene una confluencia de placas tectónicas, lo cual hace que sea más propensa a eventos de esta índole.

A través de redes sociales se viralizaron videos que mostraron cómo quedaron algunos lugares.

Videos del sismo ocurrido en California