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Brasil decide en segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: así avanzan las elecciones

Los centros electorales en Brasil abrieron este domingo 25 de octubre a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m. Cerca de 160 millones decidirán el futuro del país.

Brasil decide en segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: así avanzan las elecciones
Foto: AFP

Yhonay Díaz

octubre 25 de 2026
07:47 a. m.
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Brasil abrió sus centros electorales este domingo 25 de octubre para una segunda vuelta presidencial que definirá si el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva continúa en el poder durante cuatro años más o si la derecha regresa al gobierno con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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Cerca de 160 millones de electores están convocados a las urnas en una jornada que representa una disputa clave para el rumbo político del país y para el equilibrio entre las fuerzas de izquierda y derecha en América Latina.

Lula busca obtener un cuarto mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro intenta consolidar el resultado de la primera vuelta, en la que superó al actual presidente. Las últimas encuestas mostraban un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador, en una contienda en la que ambos aspirantes registran niveles de rechazo cercanos a la mitad de la población.

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Una segunda vuelta presidencial marcada por la polarización

La votación representa un nuevo capítulo de la disputa política entre el proyecto de izquierda de Lula y la corriente conservadora asociada al expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario, que cumplirá 81 años la próxima semana, ha defendido su candidatura como una apuesta por la democracia y por la autonomía de Brasil frente a posibles injerencias de Estados Unidos. También busca mantener al país como uno de los principales bastiones de la izquierda en América Latina, en medio de un giro regional hacia posiciones conservadoras impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, ha prometido endurecer las medidas contra la delincuencia, reducir el gasto público y aliviar el costo de vida. Con estos planteamientos, busca atraer a los electores preocupados por la seguridad y las dificultades económicas.

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Las diferencias políticas entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

La campaña estuvo marcada por las diferencias sobre la gestión de ambos sectores políticos. Tras perder la primera vuelta, los simpatizantes de Lula intensificaron sus movilizaciones con multitudinarios mítines bajo el lema “Nunca más Bolsonaro”.

En esos encuentros, cuestionaron la gestión de la pandemia de covid-19 durante el gobierno de Jair Bolsonaro, periodo en el que Brasil registró 700.000 muertes, según la información proporcionada. También criticaron la devastación de la Amazonía y los recortes a programas públicos.

Durante la administración de Lula, la deforestación de la mayor selva tropical del mundo alcanzó su nivel más bajo en cuatro décadas, un resultado destacado por sus partidarios.

Por su parte, Flávio Bolsonaro ha intentado proyectar una imagen más moderada que la de su padre, quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

El senador también prometió que, si gana la presidencia, su primera medida será liberar a Jair Bolsonaro, su padre y principal referente político.

Los centros electorales en Brasil cerrarán a las 5:00 p. m. (3:00 p. m. hora Colombia). Se espera que los resultados se conozcan pocas horas después del cierre de las urnas.

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