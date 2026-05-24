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Atentado contra un tren en Pakistán deja más de 20 muertos, la mayoría militares

El tren transportaba a personal militar y sus familiares desde Quetta a Peshawar, en el noroeste del país.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

mayo 24 de 2026
01:02 p. m.
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En video quedó registrada la magnitud de la tragedia en Quetta, Pakistán, luego de un atentado perpetrado por un presunto atacante suicida contra un tren de cercanías.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 24 personas murieron en este hecho, perpetrado en la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país.

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En el tren viajaba personal de seguridad y sus familias. Tanto la locomotora como tres vagones se descarrilaron por el estallido cerca de la vía férrea.

Entre las víctimas del ataque se contabilizan por lo menos 50 heridos, la mayoría militares.

¿Qué más se sabe del atentado en Pakistán?

Las imágenes del lugar muestran un vagón destrozado por el que la gente trepaba en busca de supervivientes. Se veía a personas que cargaban camillas con víctimas empapadas de sangre y a personal armado.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán rechazó el atentado y envió un claro mensaje:

Tales actos cobardes de terrorismo no pueden debilitar la determinación del pueblo de Pakistán. Seguimos firmes en nuestra resolución de eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Por ahora, se sabe que el tren transportaba a personal del ejército y sus familiares desde Quetta a Peshawar.

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Testigos relataron que un vehículo cargado con explosivos chocó contra uno de los vagones del tren, provocando una gran explosión.

Las ventanas estallaron y vehículos cercanos quedaron destruidos. Autoridades señalaron que el explosivo usado para el atentado pesaba 35 kg.

Atentado sería responsabilidad de separatistas de Baluchistán

La agrupación ejército de liberación de Baluchistán, catalogada como terrorista por Estados Unidos, se adjudicó la autoría del ataque.

Baluchistán es la provincia más empobrecida de Pakistán y la más extensa en superficie. Está rezagada respecto al resto del país en casi todos los indicadores como educación, empleo o desarrollo económico.

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Los separatistas baluches acusan al gobierno de Pakistán de explotar el gas natural y los abundantes recursos minerales de la provincia sin que la población local se beneficie de ello.

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