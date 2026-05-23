VIDEO | Impresionante e inesperado sobrevuelo de aviones militares de EE. UU. en Venezuela

Durante la mañana de este sábado 23 de mayo, hubo consternación en Venezuela por el sobrevuelo de aeronaves militares de Estados Unidos.

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Para aclarar lo ocurrido, la embajada estadounidense en la capital venezolana reveló que correspondió a un simulacro: “Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo”.

Sobrevuelo fue un simulacro, según la embajada

“Las autoridades competentes han autorizado la realización de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”, precisó el régimen venezolano.

En un comunicado conocido por NTN24, las autoridades afirmaron que los vuelos fueron supervisados por el cuerpo aeronáutico venezolano y otras instituciones. Esto, siguiendo los protocolos de atención.

El recuerdo de la caída de Maduro

Paralelamente, la incertidumbre estuvo en La Guaira, donde se vio que dos portaaviones norteamericanos estuvieron cerca de la costa: el USS Iwo Jima (recordado porque acá estuvo Maduro tras la captura) y el USS Lake Erie CG70.

Los internautas publicaron videos en los que los aviones aparecían sobrevolando Caracas. Muchos, inclusive, recordaron aquella madrugada del 3 de enero de este año, cuando se llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta que resultó con la captura de Nicolás Maduro.

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Meses previos a la operación, lo mejor del arsenal de EE. UU. se posó en el océano Pacífico y el mar Caribe para destruir las narcolanchas que pretendían llegar a suelo norteamericano.

Sin embargo, esto también permitió que dejaran rodeado a Maduro. Asimismo, las autoridades tenían información detallada acerca de su rutina, datos clave que concluyeron con la extracción junto a la primera dama Cilia Flores.

Dos días después, el 5 de enero, el Tribunal Supremo designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Esto permitió, por ejemplo, el retorno de relaciones diplomáticas y levantar algunas sanciones.