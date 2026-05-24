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Revelan quién era el hombre que disparó cerca de la Casa Blanca: “Afirmó ser Jesucristo”

New York Post entregó detalles acerca del hombre de 21 años que fue abatido después de disparar en inmediaciones de la Casa Blanca.

Revelan identidad del tirador abatido en la Casa Blanca.
Revelan identidad del tirador abatido en la Casa Blanca. Foto: AFP | NY Post.

AFP

mayo 24 de 2026
08:23 a. m.
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Hubo un hecho violento al frente de la Casa Blanca en la tarde del sábado 23 de mayo. El presidente Donald Trump se encontraba en el sitio, pero no resultó herido.

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Resulta que un hombre que pasaba cerca del perímetro de seguridad sacó un arma y, sin mediar palabra, se puso a disparar. Acto seguido, el Servicio Secreto respondió y lo dejaron gravemente herido.

Los antecedentes: trastornos mentales y capturado varias veces

A las pocas horas, falleció en el hospital. Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, precisó que ningún agente resultó afectado, aunque un civil quedó herido.

“Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país”, declaró Trump en sus redes sociales.

Con respecto al tirador, algunos medios como New York Post revelaron que el responsable se llamaba Nasire Best, de 21 años. Este hombre, originario de Maryland, tenía trastornos mentales y había sido visto merodeando las instalaciones de la Casa Blanca en más de una ocasión.

Servicio Secreto lo abatió

Incluso, se tiene un reporte que le habían prohibido acercarse a las instalaciones por su comportamiento inusual. También se supo el 26 de junio de 2025 había sido arrestado por obstruir el tráfico y el 10 de julio también por una entrada ilegal.

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NY Post aseguró que, según los registros judiciales, Best afirmó ser Jesucristo y pidió que lo arrestaran. Por eso, se investiga si tuvo intenciones políticas, ideológicas o religiosas.

AFP precisó que los periodistas que cubren al presidente y estaban en el jardín norte, tuvieron que correr y refugiarse en la sala de prensa. Los turistas también contaron que se escucharon entre 20 y 25 disparos.

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