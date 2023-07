Colombiana lucha por recuperar el cuerpo de su esposo, piloto fallecido en un accidente aéreo

María Olarte es una colombiana casada con Lance Maclean, un piloto estadounidense que lastimosamente perdió la vida hace algunas semanas en medio de un accidente aéreo. Actualmente no tiene ninguna razón respecto al cuerpo de su marido, quien se encontraba realizando un vuelo para el cofundador de Google, Sergey Brin.

Semanas después del trágico accidente en el Pacífico, María acusa a Sergey Brin, una de las personas más ricas del mundo, por no intentar ni brindar recursos para dar con el paradero del cuerpo de su esposo fallecido.

Lance Maclean era un piloto de Air Attack para Bridger Aerospace y desafortunadamente se estrelló a 40 millas de la costa del norte de California, el mes pasado.

En diálogo con NoticiasRCN.com, María relató la trágica historia que ha tenido que vivir durante las últimas semanas: “Mi esposo estaba haciendo un ferri para las Islas Fiyi, para la Compañía Google. Ellos iban a utilizar este avión para moverse de Isla a Isla”, indicó inicialmente.

Según la esposa del piloto fallecido, “todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero hubo un problema con los tanques de combustible y no alcanzó a llegar al aeropuerto, le tocó acuatizar a 40 millas de Moon Bay y no sobrevivió”.

“Según la guardia costera, quienes lo auxiliaron una hora después, mi esposo hizo su llamada de emergencia a la 1:31, acuatizó sobre la 1:56 y ellos llegaron a las 2:30. Bajaron un buzo del helicóptero y dijeron que no estaba con vida. No le brindaron primeros auxilios, nada, que por no poner el buzo en riesgo”.

“Sobre las 7:00 me dijeron que mi esposo no sobrevivió y que además no lo pudieron sacar por falta de recursos. Yo entendí que recursos es dinero y ahí comenzó mi peor pesadilla”, señaló la dolida esposa.

Avión de Sergey Brin, uno de los hombres más ricos del mundo

De acuerdo con el testimonio de María Olarte, su esposo se dirigía a una isla en la que iba a encontrarse con este poderoso hombre para trasladarlo a otras islas. Sin embargo, a pesar de que estaba trabajando para él, Brin no ha hecho mucho por ayudar a recuperar el cuerpo de Lance.

Empecé a llamar a ver quién podía rescatar a mi esposo, a suplicar y a implorar en vano

“Dejar a la merced del furioso mar Pacífico me tiene mi corazón desgarrado y decepcionada de las instituciones. Nadie creería por todo el horror que estoy pasando”, dijo.

“En mis llamadas confirmé que no estaban haciendo lo necesario para buscarlo. Hora y media después me dicen que enviaron tres aviones para buscarlos, pero este tipo de búsqueda con avión no creía fuera la correcta”.

Su imploración creció con el paso de las horas. El paradero de su esposo era completamente incierto y al gran dolor de saber que había muerto, se sumaba ahora que ninguna autoridad daba respuesta alguna sobre el cuerpo de Lance, como si no se tratara de una persona.

“Tuve que contratar un abogado para ser escuchada. Han pasado más de 20 días y yo creería que con una compañía de 298 billones de dólares, mi esposo ya hubiera sido recuperado del océano”, haciendo referencia al poderío económico de la persona con la que Lance estaba trabajando, cofundador de Google.

“Con todos los recursos que deben tener a su disposición, desde permisos en adelante, la compañía de seguros me ha dicho que estamos esperando un permiso de la NOOAA, para poder entrar a buscar finalmente a mi esposo”, señaló.

Esta mujer colombiana, muy dolida por el fallecimiento de su esposo, hace un llamado a las autoridades y medios de comunicación para que esta situación no pase así como así y pueda darle santa sepultura a Lance Maclean.

“Quiero que el mundo sepa lo que me está pasando, se sensibilicen que esto no es correcto. Mi esposo ha servido a este país (Estados Unidos) toda su vida, perteneció a la Navy, hacía operaciones antidrogas en Sudamérica, era instructor en la Fuerza Aérea. Necesito la ayuda de todo el mundo para asegurar que hagan lo correcto”, fue el mensaje que envió María Olarte y desde NoticiasRCN.com compartimos.