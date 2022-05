Colombianos detenidos en Haití denuncian que llevan 72 horas sin recibir alimentos

Los militares colombianos que se encuentran detenidos en Puerto Príncipe, Haití, desde julio del 2021, señalados de ser los presuntos responsables del homicidio del presidente Jovenel Moise, denuncian que completan 72 horas en condiciones precarias.

“Han pasado 10 meses, 10 meses de abusos, de atropellos, de excesos y no pasa nada. Nadie dice nada. Los compañeros presos muriéndose de hambre porque no hay que comer y no pasa nada”, señaló Francisco Uribe, militar colombiano preso en Haití.