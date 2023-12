Claves para entender la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo

El pasado martes 5 de diciembre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, propuso crear una ley para que se declarara la creación de un estado en el Esequibo. Esta es una región que históricamente se ha disputado con Guyana.

Nicolás Maduro propone debatir creación de Esequibo como nuevo estado de Venezuela

La propuesta del mandatario es poner en marcha un debate en la Asamblea Nacional para discutir la creación de esta región como estado venezolano. También instó a otorgar licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas en el Esequibo; ordenó generar una zona de defensa integral en zona fronteriza e instalar una sede político-administrativa del nuevo estado.

Pero su plan no paró ahí. Maduro quiere establecer un plan de atención social para la población y un censo en el que se entregue cédulas de identidad a los habitantes. Incluso ordenó difundir un mapa en el que se anexe a Venezuela el territorio en disputa.

Pero estas tensiones no son nuevas, datan de hace más de un siglo y se intensificaron hace una década. En NoticiasRCN.com conversamos sobre el tema con el analista político Mauricio Jaramillo, quien explicó el interés de Venezuela en esta región.

Noticias RCN: ¿En qué consiste la disputa?

La disputa pasa por tres razones: la primera, una disputa entre Inglaterra y Venezuela a finales del siglo XIX en la que un tribunal de arbitramiento le concedió un espacio que Venezuela consideraba parte de su territorio y lo que cree este país es que hay trampas por parte de Londres. Recientemente, el conflicto se aviva por la necesidad que tiene el país de hidrocarburos y la de intención de Guyana de desarrollo económico. En tercer lugar, cuando salen del escenario político Donald Ramotar y Hugo Chávez, que eran amigos, se revive la disputa.

Noticias RCN: ¿Qué motiva el interés de Venezuela en ese territorio?

Venezuela está en esta idea de reactivación económica y por eso necesita más fuentes de hidrocarburos. En esa intención para relanzar la productividad de PDVSA el territorio de Esequibo es clave.

Noticias RCN: Maduro busca debatir en una asamblea la creación de Esequibo como Estado Venezolano, ¿esto legalmente es posible?

Legamente, eso no es posible. Lo puede hacer, pero el derecho interno no está por encima del derecho internacional. Ninguna decisión de un estado está superpuesta a los compromisos de los estados. La Asamblea puede decir lo que quiera y la gente puede votar, pero eso no hace legítima la soberanía venezolana sobre ese territorio.

Noticias RCN: ¿Pueden terminar las tensiones en intervenciones militares de alguna de las partes?

No creo que exista un movimiento militar. Eso sería muy costoso para Venezuela y le quitaría el poco espacio diplomático que ha recuperado. El costo político de pelear con Guyana, que es un estado pequeño, podría ser un mayor aislamiento y someterse de nuevo a sanciones.