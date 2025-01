En imágenes | Así luce la prisión de Guantánamo, donde Trump planea enviar a migrantes deportados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno evalúa utilizar la prisión de Guantánamo, ubicada en una base militar en Cuba, como centro de detención para migrantes deportados.

La medida, enmarcada dentro de su estrategia para endurecer el control migratorio, busca convertir el penal en una “instalación migratoria” con capacidad para hasta 30.000 personas.

Aunque Guantánamo es mundialmente conocida por haber albergado a sospechosos de terrorismo desde 2002, el nuevo plan de Trump pretende utilizar sus instalaciones para detener a lo que el mandatario ha calificado como “los peores criminales ilegales extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”.

Así luce la prisión de Guantánamo, donde Trump planea enviar a migrantes deportados

La prisión de Guantánamo fue inaugurada en enero de 2002 dentro de la base naval que Estados Unidos opera en la costa sureste de Cuba. Este territorio se encuentra bajo control estadounidense desde 1903, cuando Washington firmó un acuerdo de arrendamiento con el Gobierno cubano.

El centro de detención fue establecido durante la presidencia de George W. Bush como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su propósito era albergar a sospechosos de terrorismo, catalogados como “combatientes enemigos”.

Bajo esta clasificación, los detenidos no recibían el mismo trato legal que un preso en suelo estadounidense.

Foto: X/ Bruno Rodríguez, Canciller de Cuba

A lo largo de los años, la prisión ha sido objeto de debates políticos. Los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden intentaron cerrarla, argumentando que su existencia dañaba la imagen de Estados Unidos y que el costo de mantenerla era elevado. Sin embargo, ambos enfrentaron oposición en el Congreso, lo que impidió su clausura.

Guantánamo será usada para deshacerse de los migrantes deportados

El uso de la base militar de Guantánamo para retener migrantes no es una novedad. Según un reporte del diario The New York Times, durante décadas Estados Unidos ha utilizado una sección de la base para detener a personas interceptadas en el mar mientras intentaban ingresar al país de manera irregular.

No obstante, esta práctica ha sido limitada. Entre 2020 y 2023, solo 37 migrantes fueron retenidos en estas instalaciones. Con la nueva orden de Trump, esta cifra podría aumentar drásticamente, ya que la prisión se convertiría en un centro de detención a gran escala.

Foto: Joe Raedle/Getty Images

¿Cuántas personas permanecen el la prisión de Guantánamo?

Desde su apertura en 2002, la prisión de Guantánamo ha albergado a cerca de 800 personas acusadas de tener vínculos con el terrorismo, pero con el paso de los años, la mayoría de los detenidos han sido liberados o transferidos a otros países.

Actualmente, solo quedan 15 prisioneros en el penal. De estos, tres cumplen con los requisitos para ser trasladados, mientras que otros tres podrían ver sus casos revisados para una posible liberación. Siete enfrentan procesos judiciales y dos han sido condenados.

Foto: Joe Raedle/Getty Images

A inicios de este mes, el Departamento de Defensa informó sobre la puesta en libertad de 11 prisioneros yemeníes, lo que redujo aún más la población carcelaria.

¿Quiénes siguen presos en Guantánamo?

Entre los detenidos que aún permanecen en Guantánamo se encuentran algunas de las figuras más relevantes en los casos de terrorismo internacional.

Uno de los reclusos más notorios es Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su captura se llevó a cabo en 2003, y desde entonces ha estado recluido en la prisión.

Foto: National Geographic / Debi Cornwall

Otro de los detenidos es Abd al Rahim al Nashiri, acusado de ser el cerebro detrás del atentado contra el destructor USS Cole en el año 2000. Su captura se produjo en 2002, y en 2006 fue trasladado a Guantánamo.